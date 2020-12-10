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Квадратный метр «первички» оказался дороже вторичного жилья
Квадратный метр жилья в Липецкой области на первичном рынке в III квартале оказался дороже «вторички» на 296 рублей.
Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке на конец второго квартала составила 44 тысячи 544 рубля - за последний квартал стоимость «квадрата» выросла на 1%, а по итогам девяти месяцев рост составил 2,9%. При том, цена квадратного метра типовых квартир составила 38 тысяч 897 рублей, а улучшенного качества – 45 тысяч 632 рубля, сообщает Липецкстат.
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07.12.2020 14:21Экономика
Пипецк