Квадратный метр «первички» оказался дороже вторичного жилья

Квадратный метр жилья в Липецкой области на первичном рынке в III квартале оказался дороже «вторички» на 296 рублей.

44 тысячи 840 рублей составила цена квадратного метра жилья на первичном рынке на конец III квартала 2020 года. По сравнению с концом прошлого года ценник вырос на 4,8%, в том числе только за последний квартал он увеличился на 2,2%. Стоимость «квадрата» типовых квартир в новостройках на конец второго квартала составила 45 тысяч 443 рубля, квартир улучшенного качества - 44 тысячи 406 рублей. В элитном жилье квадратный метр обходился в среднем в 63 тысячи 823 рубля.

Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке на конец второго квартала составила 44 тысячи 544 рубля - за последний квартал стоимость «квадрата» выросла на 1%, а по итогам девяти месяцев рост составил 2,9%. При том, цена квадратного метра типовых квартир составила 38 тысяч 897 рублей, а улучшенного качества – 45 тысяч 632 рубля, сообщает Липецкстат.