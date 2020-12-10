Экономика

сегодня, 15:06

Квадратный метр «первички» оказался дороже вторичного жилья

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#недвижимость
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Квадратный метр «первички» оказался дороже вторичного жилья

Квадратный метр жилья в Липецкой области на первичном рынке в III квартале оказался дороже «вторички» на 296 рублей.


44 тысячи 840 рублей составила цена квадратного метра жилья на первичном рынке на конец III квартала 2020 года. По сравнению с концом прошлого года ценник вырос на 4,8%, в том числе только за последний квартал он увеличился на 2,2%. Стоимость «квадрата» типовых квартир в новостройках на конец второго квартала составила 45 тысяч 443 рубля, квартир улучшенного качества - 44 тысячи 406 рублей. В элитном жилье квадратный метр обходился в среднем в 63 тысячи 823 рубля.

Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке на конец второго квартала составила 44 тысячи 544 рубля - за последний квартал стоимость «квадрата» выросла на 1%, а по итогам девяти месяцев рост составил 2,9%. При том, цена квадратного метра типовых квартир составила 38 тысяч 897 рублей, а улучшенного качества – 45 тысяч 632 рубля, сообщает Липецкстат. 


1 720
#недвижимость
1

Комментарии (1)

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Пипецк

47 секунд назад
Сейчас строют как и из чего могут...
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