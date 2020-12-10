Общество

сегодня, 12:01

В Липецкой области увеличат прожиточный минимум для пенсионеров

11 1086
#прожиточный минимум
2
В Липецкой области увеличат прожиточный минимум для пенсионеров

На ближайшей сессии облсовета депутаты внесут изменения в Закон «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области». Сегодня соответствующий документ рассмотрел и одобрил в ходе заочного открытого голосования комитет по социальным вопросам облсовета. 

Прожиточный минимум рассчитывается ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии.  

Министерством экономического развития РФ скорректирована прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации - а этот показатель учитывается при расчете прожиточного минимума в регионах. В этой связи величина прожиточного минимума для пенсионеров в Липецкой области будет увеличена и составит в 2021 году   

«8 811 рублей (это на 191 рубль больше по сравнению с установленной ранее суммой). А значит, на столько же увеличится социальная доплата к пенсии», - сообщает пресс-служба областного Совета.  

Закон «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Липецкой области «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области», принятый в сентябре этого года, предлагается отменить. 
11 1086
#прожиточный минимум
2

Комментарии (11)

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Прибавка

22 минуты назад
уйдет на корм собак ,кошек и голубей ,если бы бабкам не хватало на еду ,животных не держали бы .
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60+

26 минут назад
Липецкие пенсионеры питаются хуже брадячих собак ! В США минимум 600$ а у нас 8811 ихних 6000 квартплата и живи на 2811 смотри не обожрись .
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Добрый Санитар

28 минут назад
Guet, ну так у нас же социальное государство, все для людей!
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Guet

53 минуты назад
Ну все. Теперь мы заживем. 191 рубль это очень много.
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Ужас

57 минут назад
Пусть себе чиновники так себе зарплату прибавляют это показатель того что народ рабы в советское время зарплата чиновника не должна быть больше зарплаты народа больше чем в два раза а сейчас вся власть получает миллионы а народу копейки
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гость

сегодня, 12:27
А где же обещанная тысяча?
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Ззз

сегодня, 12:26
Аж читать противно!
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?

сегодня, 12:15
Даже не знаю куда они потратят такие деньжища!!! Стыд и срам!!!
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indezit

сегодня, 12:13
А в валюте?
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Андрей

сегодня, 12:10
Вот он тот самый рывок...
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