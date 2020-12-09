В России

сегодня, 11:52

Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана

114
Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана

Запрет введен в связи с выявлением вредителей в продукции из этой страны

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о выявленных случаях карантинной продукции, сообщает ТАСС.

«Так, только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) — в плодоовощной продукции», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Россельхознадзор уже запретил ввоз в Россию мяса птиц из Японии (из-за вспышки вируса гриппа птиц) и томатов из Марокко.
114

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мораторий на штрафы ЖКХ могут продлить на 2021 год
#коммунальные платежи
Мораторий на штрафы ЖКХ могут продлить на 2021 год

16 минут назад

В России
В челябинской многоэтажке рухнул лифт с людьми
В челябинской многоэтажке рухнул лифт с людьми

сегодня, 11:37

В России
Девочка замерзла насмерть в своем доме под Челябинском
Девочка замерзла насмерть в своем доме под Челябинском

сегодня, 11:06

В России
В Росгвардии выявили хищения при закупке обмундированиия
В Росгвардии выявили хищения при закупке обмундированиия

сегодня, 09:44

В России
Средняя площадь квартир на продажу в России уменьшилась на 20%
#строительство
Средняя площадь квартир на продажу в России уменьшилась на 20%

вчера, 13:50

В России
#системообразующие предприятия
Меры поддержки системообразующих предприятий продлят на 2021 год

вчера, 13:48

В России