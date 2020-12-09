В России
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Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана
Запрет введен в связи с выявлением вредителей в продукции из этой страны
Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны.
В ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о выявленных случаях карантинной продукции, сообщает ТАСС.
«Так, только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) — в плодоовощной продукции», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Россельхознадзор уже запретил ввоз в Россию мяса птиц из Японии (из-за вспышки вируса гриппа птиц) и томатов из Марокко.
В ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о выявленных случаях карантинной продукции, сообщает ТАСС.
«Так, только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) — в плодоовощной продукции», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Россельхознадзор уже запретил ввоз в Россию мяса птиц из Японии (из-за вспышки вируса гриппа птиц) и томатов из Марокко.