Общество

сегодня, 15:39

ГИБДД разрешила запуск общественного транспорта по проспекту Победы

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#проспект Победы #реконструкция
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ГИБДД разрешила запуск общественного транспорта по проспекту Победы

Движение автобусов по проспекту откроют в среду, 9 декабря. Такое решение представители профильных департаментов администрации города приняли совместно с ГИБДД после выезда на проспект. Как показала проверка, все требования по обеспечению безопасности для пешеходов подрядчиком выполнены.


Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на проспекте установили светофоры и необходимые дорожные знаки, нанесли разметку, смонтировали порядка 1 800 погонных метров ограждения. Помимо этого, на всем протяжении реконструируемого участка появились 16 остановочных павильонов.

Для безопасности пешеходов перенесены две остановки: павильон «Памятник Чернобыльцам» по направлению в сторону Центрального рынка теперь расположен возле дома №71, а остановки «Улица Доватора» находятся в районе домов №№53А и 72А.

- Уже в среду все маршруты с улицы Папина вернутся на проспект Победы с сохранением привычных схем и расписания движения, - отметили в городском департаменте транспорта.

Как отметили в департаменте, вопросы о работе общественного транспорта можно задать специалистам по телефону 239-135. Помимо этого, обращения принимают  в интернет-приемной и в официальном инстаграмм-аккаунте департамента @deptrans_lip.

В мэрии напомнили, что изменения в движении общественного транспорта и перенос автобусов на Папина были обусловлены реконструкцией проспекта и носили временный характер. Организация постоянного движения общественного транспорта здесь не представляется возможной. В профильном городском департаменте планируют вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как проезжую часть улицы Папина расширят.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

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#проспект Победы #реконструкция
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Комментарии (7)

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Алексей П.

6 минут назад
Клоунада!
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Интересно

23 минуты назад
На Механизаторов два пешеходный перехода разделяет 50 Метров, причём один нерегулируемый. Это зачем?
ответить

Логика

36 минут назад
Даже на фото видно, что как светофор загораживался столбом, так и продолжает. Только вопрос, за месяц ничего не изменилось, тогда почему пускают транспорт только сейчас?)
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белочка

47 минут назад
Согласна с Артурчиком. Администрации надо почитать законы.
ответить

Артурчик

сегодня, 15:58
У ГИБДД нет таких полномочий. Изучите федеральный закон "О полиции",
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Пассажир

сегодня, 15:57
Ждем 09.12. утром в час-пик в автобусе работников мэрии!!! Потолкаемся вместе)
ответить

Вася

сегодня, 15:50
Так где ливневки на проспекте? Опять после дождей море воды,Ю ни проехать не пройти... Как приняли эту дорогу????
ответить

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