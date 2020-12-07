ГИБДД разрешила запуск общественного транспорта по проспекту Победы

Движение автобусов по проспекту откроют в среду, 9 декабря. Такое решение представители профильных департаментов администрации города приняли совместно с ГИБДД после выезда на проспект. Как показала проверка, все требования по обеспечению безопасности для пешеходов подрядчиком выполнены.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на проспекте установили светофоры и необходимые дорожные знаки, нанесли разметку, смонтировали порядка 1 800 погонных метров ограждения. Помимо этого, на всем протяжении реконструируемого участка появились 16 остановочных павильонов.

Для безопасности пешеходов перенесены две остановки: павильон «Памятник Чернобыльцам» по направлению в сторону Центрального рынка теперь расположен возле дома №71, а остановки «Улица Доватора» находятся в районе домов №№53А и 72А.

- Уже в среду все маршруты с улицы Папина вернутся на проспект Победы с сохранением привычных схем и расписания движения, - отметили в городском департаменте транспорта.

Как отметили в департаменте, вопросы о работе общественного транспорта можно задать специалистам по телефону 239-135. Помимо этого, обращения принимают в интернет-приемной и в официальном инстаграмм-аккаунте департамента @deptrans_lip.

В мэрии напомнили, что изменения в движении общественного транспорта и перенос автобусов на Папина были обусловлены реконструкцией проспекта и носили временный характер. Организация постоянного движения общественного транспорта здесь не представляется возможной. В профильном городском департаменте планируют вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как проезжую часть улицы Папина расширят.

Фото пресс-службы администрации Липецка.