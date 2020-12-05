Липецкая вечЁрка: отмена оценок в школе, отставка председателя горизбиркома, и липчанка попросила мужа у Деда Мороза

Сегодня, 4 декабря, стало известно об отставке председателя горизбиркома Сергея Капцова, родители и учителя обсуждают безотметочную систему в школе, и, как выяснилось, у деда Мороза просят не только сладости и гаджеты, но и мужей.





— Его просто надо переселить в одну из этих квартир, пусть он там живёт, а его хоромы отдать ребятам-сиротам. — предложила Липчанка.



Глава района в последнее время в регионе — должность весьма опасная. Напомним, ранее от долждности суд отстранил главу Тербунского района Сергея Иванова. Его обвиняют в незаконном разрешении на добычу 14 тысяч тонн песка. В понедельник областной суд должен решить,



Сегодня же стало известно



Как рассказали GOROD48 в облизбиркоме, 30 ноября завершился прием предложений по составу территориальных избирательных комиссий. Далее будут сформированы новые комиссии и назначены председатели. Этот процесс должен завершиться до конца 2020 года.



В Липецке продолжается эксперимент



— Вот менеджеры недоучки и до образования добрались. Совсем хотят все развалить. Какой стимул учиться, если оценки не ставят??? — написал анонимный комментатор.



— Гость, вы не видели действительно умных и развитых детей, не подвергавшихся моральному насилию оценками. А я видел. И спорить с вами не считаю нужным, — ответил ему другой комментатор.



— Почему не оставить в покое образование??? Все новшества не дали качество обучения, только стало хуже. Учителя занимаются только бумажной работой + электронные дневники. Дистанционное обучение — смех, материал не усваивается, огромные пробелы в знаниях. Раньше учителя разъяснили материал, теперь кто смог и успел понять норм, кто нет к репетитору. Просто дурдом. Платные курсы в школе (обязательно или.…), — еще одно мнение.



Праздник каждый день. Сегодня отмечают День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Через почтовой ящике, который находится в парке «Сказка», Дедушке Морозу отослали уже 250 писем. Причем пишут не только дети, но и взрослые.



— Девчата сейчас ни похлёбку сварить, ни засолку на зиму сделать, ни мясо на рынке выбрать — ничего не умеют! — написал Холостой, только непонятно, кто ему нужен: жена или прислуга.



— Громко сказано, мужа! Мужа надо сделать, взрастить как младенца! Мужчинку сейчас трудно найти, не осталось мужиков, только в тоненьких штанишках и с причёской! — высказалась Милая Оксана. Сегодня вечером Тербунский районный суд отстранил от должности на время следствия главу Долгоруковского района Константина Моргачева. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке жилья для детей-сирот.— Его просто надо переселить в одну из этих квартир, пусть он там живёт, а его хоромы отдать ребятам-сиротам. — предложила Липчанка.Глава района в последнее время в регионе — должность весьма опасная. Напомним, ранее от долждности суд отстранил главу Тербунского района Сергея Иванова. Его обвиняют в незаконном разрешении на добычу 14 тысяч тонн песка. В понедельник областной суд должен решить, где будет слушаться его уголовное дело Сегодня же стало известно об отставке председателя горизбиркома Сергея Капцова . Он возглавлял городскую избирательную комиссию десять лет и ушел в отставку по собственному желанию. О чем, скорее всего, многие пожалеют. Журналисты всегда могли получить у него комментарий, а представители политических партий отмечали его редкую в наше время порядочность.Как рассказали GOROD48 в облизбиркоме, 30 ноября завершился прием предложений по составу территориальных избирательных комиссий. Далее будут сформированы новые комиссии и назначены председатели. Этот процесс должен завершиться до конца 2020 года.В Липецке продолжается эксперимент по отмене оценок в школе . Так сейчас работают в восьми учебных заведениях. Инициатором эксперимента стал вице-губернатор Анатолий Якутин. Тема вызвала большой резонанс — более 70-ти комментариев, как «за» так и «против» нововведения.— Вот менеджеры недоучки и до образования добрались. Совсем хотят все развалить. Какой стимул учиться, если оценки не ставят??? — написал анонимный комментатор.— Гость, вы не видели действительно умных и развитых детей, не подвергавшихся моральному насилию оценками. А я видел. И спорить с вами не считаю нужным, — ответил ему другой комментатор.— Почему не оставить в покое образование??? Все новшества не дали качество обучения, только стало хуже. Учителя занимаются только бумажной работой + электронные дневники. Дистанционное обучение — смех, материал не усваивается, огромные пробелы в знаниях. Раньше учителя разъяснили материал, теперь кто смог и успел понять норм, кто нет к репетитору. Просто дурдом. Платные курсы в школе (обязательно или.…), — еще одно мнение.Праздник каждый день. Сегодня отмечают День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Через почтовой ящике, который находится в парке «Сказка», Дедушке Морозу отослали уже 250 писем. Причем пишут не только дети, но и взрослые. Липчанка попросила в новом году мужа . Малышня же хочет айфоны, ноутбуки и сладости. Кстати, не на всех письмах есть обратный адрес. Может, отправители, не верят в Деда Мороза, но зачем тогда ему пишут?— Девчата сейчас ни похлёбку сварить, ни засолку на зиму сделать, ни мясо на рынке выбрать — ничего не умеют! — написал Холостой, только непонятно, кто ему нужен: жена или прислуга.— Громко сказано, мужа! Мужа надо сделать, взрастить как младенца! Мужчинку сейчас трудно найти, не осталось мужиков, только в тоненьких штанишках и с причёской! — высказалась Милая Оксана.