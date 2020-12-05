Общество

вчера, 20:20

Липецкая вечЁрка: отмена оценок в школе, отставка председателя горизбиркома, и липчанка попросила мужа у Деда Мороза

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#вечЁрка #горизбирком #школа #Дед Мороз
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Липецкая вечЁрка: отмена оценок в школе, отставка председателя горизбиркома, и липчанка попросила мужа у Деда Мороза

Сегодня, 4 декабря, стало известно об отставке председателя горизбиркома Сергея Капцова, родители и учителя обсуждают безотметочную систему в школе, и, как выяснилось, у деда Мороза просят не только сладости и гаджеты, но и мужей.

Сегодня вечером Тербунский районный суд отстранил от должности на время следствия главу Долгоруковского района Константина Моргачева.  Чиновника обвиняют  в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке жилья для детей-сирот.

 — Его просто надо переселить в одну из этих квартир, пусть он там живёт, а его хоромы отдать ребятам-сиротам. — предложила Липчанка.

Глава района в последнее время в регионе — должность весьма опасная. Напомним, ранее от долждности суд отстранил главу Тербунского района Сергея Иванова. Его обвиняют в незаконном разрешении на добычу 14 тысяч тонн песка. В понедельник областной суд должен решить, где будет слушаться его уголовное дело.

Сегодня же стало известно об отставке председателя горизбиркома Сергея Капцова. Он возглавлял городскую избирательную комиссию десять лет и ушел в отставку по собственному желанию. О чем, скорее всего, многие пожалеют. Журналисты всегда могли получить у него комментарий, а представители политических партий отмечали его редкую в наше время порядочность.

Как рассказали GOROD48 в облизбиркоме, 30 ноября завершился прием предложений по составу территориальных избирательных комиссий. Далее будут сформированы новые комиссии и назначены председатели. Этот процесс должен завершиться до конца 2020 года.

В Липецке продолжается эксперимент по отмене оценок в школе. Так сейчас работают в восьми учебных заведениях. Инициатором эксперимента стал вице-губернатор Анатолий Якутин. Тема вызвала большой резонанс — более 70-ти комментариев, как «за» так и «против» нововведения.

 — Вот менеджеры недоучки и до образования добрались. Совсем хотят все развалить. Какой стимул учиться, если оценки не ставят??? — написал анонимный комментатор.

 — Гость, вы не видели действительно умных и развитых детей, не подвергавшихся моральному насилию оценками. А я видел. И спорить с вами не считаю нужным, — ответил ему другой комментатор.

 — Почему не оставить в покое образование??? Все новшества не дали качество обучения, только стало хуже. Учителя занимаются только бумажной работой + электронные дневники. Дистанционное обучение — смех, материал не усваивается, огромные пробелы в знаниях. Раньше учителя разъяснили материал, теперь кто смог и успел понять норм, кто нет к репетитору. Просто дурдом. Платные курсы в школе (обязательно или.…), — еще одно мнение.

Праздник каждый день. Сегодня отмечают День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Через почтовой ящике, который находится в парке «Сказка», Дедушке Морозу отослали уже 250 писем. Причем пишут не только дети, но и взрослые. Липчанка попросила в новом году мужа. Малышня же хочет айфоны, ноутбуки и сладости. Кстати, не на всех письмах есть обратный адрес. Может, отправители, не верят в Деда Мороза, но зачем тогда ему пишут?

 — Девчата сейчас ни похлёбку сварить, ни засолку на зиму сделать, ни мясо на рынке выбрать — ничего не умеют! — написал Холостой, только непонятно, кто ему нужен: жена или прислуга.

— Громко сказано, мужа! Мужа надо сделать, взрастить как младенца! Мужчинку сейчас трудно найти, не осталось мужиков, только в тоненьких штанишках и с причёской! — высказалась Милая Оксана.
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#вечЁрка #горизбирком #школа #Дед Мороз
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Комментарии (9)

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Икс

вчера, 23:57
Катя, плюс всё пустили на самотёк, и медицину, и культуру, тоже
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Икс

вчера, 23:55
Липчанин, зомбированные, когда же вы перестанете нести чушь. И почему ваш бред сыплется через ваши любимые масочки???
ответить

Да потому

вчера, 22:48
Липчанин, Что экономика России пятая в мире ! И от нефтегазовой иглы Россия независима.
ответить

Липчанин

вчера, 22:35
Администрация Липецка. Почему при росте заболеваемости работают кинотеатры, кафе, фитнес-центры? Абсурд.
ответить

Становится понятно

вчера, 22:30
Почему китайцы летают на луну ,как себе домой , Российские дети копаются пальчиком в носу .( Когда уйдёт со школьного двора ?, Куда пойдёт недоросль с чистой бумажкой ?)
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В России самое лучшее правительство !

вчера, 22:16
За что оно не возьмётся результат один -пусто !.
ответить

Катя

вчера, 22:15
Убирают оценку обучения детям, убирают возможность педагогам учить, забивая их ненужной никому работой, итог - уничтожение системы образования, кроме тех, конечно, кто честно заработал на частные школы, домашнее образование). Приплыли, и население, уже и так униженное отсутствием возможности заработать средства для боле-менее нормального существования из-за ранее уничтоженных предприятий, молчит...
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Когда-нибудь все это закончится !

вчера, 21:54
Вот только как эти 36 лет развития России будут называться ?!
ответить

Ребёнок, ты как учишься в школе ?

вчера, 21:48
А я почём знаю ?!
ответить

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