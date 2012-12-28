На трех десятках улиц отключат холодную воду

8 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат почти на трех десятках улиц, в котельной поселка Дачный и на станции Казинка, предупредили в компании.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 13, 19 по улице Ярославской, № 24 по улице Тихой, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 56, 101 по улице Привокзальной, №№ 111, 111а, 113, 115а по улице Асфальтной, №№ 28, 28а, 33а на станции Казинка, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной, № 5а,1 по улице 50 лет НЛМК, № 16 по улице Катукова, № 24а по улице Меркулова, котельная поселка Дачный. Также холодную воду отключат жителям частного сектора улиц Привокзальной, Липецкой, Асфальтной, Таежной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, Патриотической, Железнодорожной, Зорге, Варшавской, Олимпийской, постышева, переулка Фруктового.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.