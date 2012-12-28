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Общество
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сегодня, 16:30
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На трех десятках улиц отключат холодную воду
8 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат почти на трех десятках улиц, в котельной поселка Дачный и на станции Казинка, предупредили в компании.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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