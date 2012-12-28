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1148
сегодня, 16:05
5

Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию

Мужчина также лишён водительских прав.

Добринский районный суд вынес приговор 24-летнему водителю, который попался пьяным за рулём, бросил машину и пытался убежать от сотрудников Госавтоинспекции.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина сел пьяным за руль автомобиля «Рено Логан» и поехал по станции Плавица Добринского района, после чего на перекрестке был замечен сотрудниками полиции. Водитель предпринял попытку скрыться от них, бросив автомобиль. Но сотрудники Госавтоинспекции его задержали, а состояние опьянения подтвердилось показаниями специального прибора. Также оказалось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду (по части первой статьи 12.8 КоАП РФ).

В суде водитель признал свою вину. По части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) мужчину приговорили к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на два года.
ПДД
пьяная езда
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
А.П.
сегодня, 19:03
Мало дали. За езду в нетрезвом состоянии надо наказывать строже, а уж прав лишать пожизненно.
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омсквич
сегодня, 19:31
Проще. Бухой ? Тачка на изъятие и под пресс. И без разницы своя, чужая, шеринговая, служебная...
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Ромео
сегодня, 18:05
Жёсткий приговор, это ещё раз доказывает кодекс как хотят так и повернут
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Нонка
сегодня, 18:05
А настоящий автолюбитель ни когда не спит за рулём !И нечего глаза таращить -три года значит-отдыхай- милок...
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Да вы что?
сегодня, 17:32
Это нормально без прав, по ТВ показывали мажора , так он и понятия не имел что такое права, сбил человека и не раскаивается.
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