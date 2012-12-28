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Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию
Происшествия
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сегодня, 16:05
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Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию
Мужчина также лишён водительских прав.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина сел пьяным за руль автомобиля «Рено Логан» и поехал по станции Плавица Добринского района, после чего на перекрестке был замечен сотрудниками полиции. Водитель предпринял попытку скрыться от них, бросив автомобиль. Но сотрудники Госавтоинспекции его задержали, а состояние опьянения подтвердилось показаниями специального прибора. Также оказалось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду (по части первой статьи 12.8 КоАП РФ).
В суде водитель признал свою вину. По части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) мужчину приговорили к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на два года.
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