Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию

Мужчина также лишён водительских прав.

Добринский районный суд вынес приговор 24-летнему водителю, который попался пьяным за рулём, бросил машину и пытался убежать от сотрудников Госавтоинспекции.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина сел пьяным за руль автомобиля «Рено Логан» и поехал по станции Плавица Добринского района, после чего на перекрестке был замечен сотрудниками полиции. Водитель предпринял попытку скрыться от них, бросив автомобиль. Но сотрудники Госавтоинспекции его задержали, а состояние опьянения подтвердилось показаниями специального прибора. Также оказалось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду (по части первой статьи 12.8 КоАП РФ).В суде водитель признал свою вину. По части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) мужчину приговорили к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на два года.