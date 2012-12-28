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вчера, 23:06

Красный уровень опасности в областном центре и Липецком районе отменен

В Липецкой области продолжает действовать желтый уровень опасности.

Красный уровень опасности - прямая угроза атак БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе отменены. Но продолжает действовать желтый уровень по всей Липецкой области - БПЛА в близи границ региона.
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