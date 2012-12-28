Красный уровень опасности в областном центре и Липецком районе отменен

В Липецкой области продолжает действовать желтый уровень опасности.

Красный уровень опасности - прямая угроза атак БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе отменены. Но продолжает действовать желтый уровень по всей Липецкой области - БПЛА в близи границ региона.