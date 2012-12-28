Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию
Происшествия
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вчера, 23:06
Красный уровень опасности в областном центре и Липецком районе отменен
В Липецкой области продолжает действовать желтый уровень опасности.
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