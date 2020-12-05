Происшествия
вчера, 15:46
СКР региона желает временно отстранить от должности главу администрации Долгоруковского района
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Константина Моргачева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке жилья для сирот.
Сегодня Тербунский районный суд начал рассмотрение ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Липецкой области Андрея Бабкина о временном отстранении от должности главы Долгоруковского района Константина Моргачева, которому в рамках расследования уголовного дела о приобретении в Долгоруковском районе квартир для сирот ненадлежащего качества предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотребление полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления»).
По версии следствия, глава Долгоруковского района злоупотребил должностными полномочиями в ходе приобретения в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо для него завышенной стоимости.
По версии следствия, приобретенное за счет средств областного и районного бюджетов жилье было ненадлежащего качества. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в общей сумме более 1,7 миллиона рублей, а также нарушены права сирот, которые с 2015 года не могут пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам).
- Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем 5 лет претензионной работы с их поставщиком не вел. В ходе следствия глава района свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался. Вместе с тем следствие располагает достаточными доказательствами его вины. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого следствие ходатайствует о временном отстранении обвиняемого от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Напомним, что ранее в регионе был такой прецедент. Тот же Тербунский районный суд отстранил в августе этого года от должности главу Тербунского района Сергея Иванова, обвиняющегося по п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ в превышении служебных полномочий. По версии следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. В октябре областной суд оставил в силе решение об отстранении Сергея Иванова от должности главы районной администрации. Приостановлено и его членство в партии «Единая Россия». Сам подсудимый, как и Константин Моргачев, своей вины в предъявленном ему обвинении не признал.
По версии следствия, глава Долгоруковского района злоупотребил должностными полномочиями в ходе приобретения в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо для него завышенной стоимости.
По версии следствия, приобретенное за счет средств областного и районного бюджетов жилье было ненадлежащего качества. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в общей сумме более 1,7 миллиона рублей, а также нарушены права сирот, которые с 2015 года не могут пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам).
- Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем 5 лет претензионной работы с их поставщиком не вел. В ходе следствия глава района свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался. Вместе с тем следствие располагает достаточными доказательствами его вины. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого следствие ходатайствует о временном отстранении обвиняемого от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Напомним, что ранее в регионе был такой прецедент. Тот же Тербунский районный суд отстранил в августе этого года от должности главу Тербунского района Сергея Иванова, обвиняющегося по п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ в превышении служебных полномочий. По версии следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. В октябре областной суд оставил в силе решение об отстранении Сергея Иванова от должности главы районной администрации. Приостановлено и его членство в партии «Единая Россия». Сам подсудимый, как и Константин Моргачев, своей вины в предъявленном ему обвинении не признал.
фото: you tube
68 5290
Комментарии (68)
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Гость
Надоело читать этот бред
Игнат
н-дя
Игнат
Людмила
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Настя
Людмила
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