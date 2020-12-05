Происшествия

вчера, 15:46

СКР региона желает временно отстранить от должности главу администрации Долгоруковского района

68 5290
#Следственный комитет #коррупция
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СКР региона желает временно отстранить от должности главу администрации Долгоруковского района

Константина Моргачева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при покупке жилья для сирот.

Сегодня Тербунский районный суд начал рассмотрение ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Липецкой области Андрея Бабкина о временном отстранении от должности главы Долгоруковского района Константина Моргачева, которому в рамках расследования уголовного дела о приобретении в Долгоруковском районе квартир для сирот ненадлежащего качества предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотребление полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления»).

По версии следствия, глава Долгоруковского района злоупотребил должностными полномочиями в ходе приобретения в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо для него завышенной стоимости.

По версии следствия, приобретенное за счет средств областного и районного бюджетов жилье было ненадлежащего качества. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в общей сумме более 1,7 миллиона рублей, а также нарушены права сирот, которые с 2015 года не могут пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам).

- Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем 5 лет претензионной работы с их поставщиком не вел. В ходе следствия глава района свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался. Вместе с тем следствие располагает достаточными доказательствами его вины. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого следствие ходатайствует о временном отстранении обвиняемого от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Напомним, что ранее в регионе был такой прецедент. Тот же Тербунский районный суд отстранил в августе этого года от должности главу Тербунского района Сергея Иванова, обвиняющегося по п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ в превышении служебных полномочий. По версии следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. В октябре областной суд оставил в силе решение об отстранении Сергея Иванова от должности главы районной администрации. Приостановлено и его членство в партии «Единая Россия». Сам подсудимый, как и Константин Моргачев, своей вины в предъявленном ему обвинении не признал.



фото: you tube

68 5290
#Следственный комитет #коррупция
6

Комментарии (68)

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Гость

вчера, 22:13
Жаль что наш суд побоится объективно разобраться во всем, так же будет как с ивановым бежать в кусты
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Надоело читать этот бред

вчера, 21:51
Да успокойтесь вы уже, вся страна тащит, и вас поставь не меньше хапните, да только вот и для людей ничего не сделаете, а здесь хоть порядок навёл, а то в грязи уже погрязли, ещё б годок и не было бы Долгоруково
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Игнат

вчера, 21:30
ХХХ, а тебя на их место
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н-дя

вчера, 21:25
Игнат, По твоим словам значит,что и Маргачев не отталкивал от себя,а брал,под себя греб??
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Игнат

вчера, 21:11
Простой житель, а где нет кумовства. Вроде как в России живём. Рубль за 100 даю и у тебя родственники имеются, потянут ручку, ведь не отпихнешь. Курочка от себя только копает
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Людмила

вчера, 20:57
Х. Как все предсказуемо. Вот и до глупостей дошло. Уже раздаёте портфели, не рановато ли? Если у вас заветная мечта состоит в том, чтобы не ходить на работу, мне очень вас жаль.
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X

вчера, 20:52
Липчанка, Простите нас холопов за наш деревенский менталитет! Но наш глава район из грязи вытащил. Надеюсь, что он останется во главе района и продолжит его поднимать.
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Настя

вчера, 20:41
А пять лет назад эти люди где же работали и почему остались без работы, наверное, прежняя власть? Догадываемся о ком печетесь!
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Людмила

вчера, 20:36
Людмила, это он, наверное, на долги района з. А вы хотели, чтобы за 5 лет он ещё бы фабрики и заводы построил и всех трудоустроил ? Да, замечательно было бы. Так ведь он не волшебник, а глава маленького, бедного сельского района. А из каких районов, городов в современной России не едут на заработки в столицу. Страна у нас такая. А на счёт того, что я пишу по указке зама, то уж извините. У меня ещё свои мозги есть. И не плохие, уж поверьте. Не все же прислужники. Встречаются и порядочные люди, которые реально оценивают произошедшие события. Моргачев был на своем месте.
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X

вчера, 20:35
Людмила, это он, наверное, на долги района з, Надеюсь, что именно Вы возглавите наш район после него!!! Вот заживем.... И на работу ходить не нужно будет!!!
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