Весна наступает: в Липецкой области на 10 градусов теплее нормы

В ближайшие трое суток в Липецкой области на погоду будет влиять антициклон – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят от 4 до 6 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице около нуля градусов, днем — от +7 до +9.День 8 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.