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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Весна наступает: в Липецкой области на 10 градусов теплее нормы
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице около нуля градусов, днем — от +7 до +9.
День 8 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.
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