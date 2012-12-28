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2907
сегодня, 20:41

Желтый уровень воздушной опасности объявлен по всей Липецкой области

Экстренные службы распространили сообщения о воздушной опасности

По всей Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности.

Вблизи границ региона зафиксированы украинские БПЛА.
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