Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию
Происшествия
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сегодня, 20:41
Желтый уровень воздушной опасности объявлен по всей Липецкой области
Экстренные службы распространили сообщения о воздушной опасности
Вблизи границ региона зафиксированы украинские БПЛА.
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