«Опять голая вечеринка»: на этот раз в «Зойкиной квартире»

В театре Толстого после 20-летнего перерыва снова поставили Булгакова.

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7 и 8 марта в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого премьера — спектакль «Зойкина квартира» по одноимённой пьесе Михаила Булгакова. Билетов на эти даты уже нет.Режиссёр-постановщик — заслуженный артист России, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Огарёв. В Липецке четыре года назад он уже ставил спектакль «Горе от ума», а ещё ранее проводил творческую лабораторию для артистов на тему Толстого.В этом году пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира» 100-лет — она написана в 1925 году и переработана в 1926-м. Но для постановки театр Толстого её выбрал не только поэтому. Основным критерием стала актуальность происходящего — показ переломных моментов жизни общества в переходный период, на стыке эпох. Когда люди оказываются по сути в другой стране и пытаются всеми силами и способами выжить и адаптироваться к происходящему, приспособиться к новым реалиям. А в итоге — искалеченные судьбы и загубленные жизни.Помимо приглашённого режиссёра в постановке есть приглашённая актриса. Зойку (35-летнюю деловитую вдову Зою Денисовну Пельц) играет Александрина Мерецкая — жена Александра Огарева. Пока в театре Толстого она задействована только в этом спектакле и будет специально приезжать из Москвы в Липецк играть свою роль.— Это беспрецедентный шаг, такого ещё никогда не было, — искренне признался режиссёр перед премьерой и поблагодарил руководство театра за решение пригласить не только его, но и его жену.Но сказать, что Александрина Мерецкая попала на главную роль по блату — язык не поворачивается! В этом спектакле она по праву — главная звезда и очень гармонично смотрится на своём месте. В сломавшемся мире, где «даже курица бывшая», Зойка — самая настоящая.Любовника Зои Павла Обольянинова исполнил Владимир Борисов. Говорят, даже пьяницу сыграть честно тяжело. А тут он честно сыграл наркомана. Роль Александра Аметистова доверили Роману Коновалову. И с этой «звёздной тройкой игроков» режиссёр точно попал в цель.В театре Толстого Булгакова не ставили больше 20 лет: последней постановкой по его пьесе стал историографический спектакль «Кабала святош» о Мольере. Вернуться к Булгакову предложил директор театра Юрий Итин. Потом больше года шли переговоры с режиссёром — выбирали темы и смыслы.— Надеюсь, мы не пошли против Булгакова, которого горячо любим, — сказал режиссёр Александр Огарёв.И ведь не пошли! И при этом сделали очень красивый, интересный, актуальный и современный спектакль. В нём, кажется, есть всё. Цирк, театр теней, интерактив со зрителями, яркая хореография и музыкальное оформление, масштабные декорации.Есть новшества в использовании недавно обновленного пространства театра: едва ли не впервые в постановках задействована не только сцена и зрительный зал, но и балкон.Даже стриптиз там есть! Или мини-пародия на «Мужской стриптиз» театра на Соколе?— Этого я и на работе насмотрелся, — вздыхает в «Зойкиной квартире» коммерческий директор «треста тугоплавких металлов НЛМК»…В спектакле много смысловых пластов. В «Зойкиной квартире» всё как в нашей жизни. Есть нечистые на руку мигранты. Есть «распродажа портретов вождей» — оказывается, столь же выгодное предприятие, как аукцион по продаже поцелуя Лизаньки. И «голая вечеринка» есть, один из участников которой просто зашёл не в ту дверь…Сама пьеса входит в необязательную школьную программу. Но у спектакля есть возрастное ограничение — 18+. При этом ничего особо неприличного на сцене не происходит. Но сюжет развивается в квартире — она же бордель. Есть сцены курения сигарет и кальяна, поднимается тема наркотиков (Павел Обольянинов — наркоман-морфинист). Поэтому в театре решили оставить какие-то взрослые вещи и вопросы (А почему он наркоман? А почему он уходит в другую реальность? А почему Зойка решает превратить ателье в дом свиданий?) для более зрелой и подготовленной публики. Хотя кроме страшных смыслов в постановке ничего недетского нет.«Зойкина квартира» — яркое, сатирическое произведение, которое переносит зрителей в бурную атмосферу «нэповской» Москвы 1920-х годов. В центре сюжета — тридцатипятилетняя Зоя Денисовна Пельц, которая под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель. Спектакль рассказывает о сложных взаимоотношениях героев, об их стремлении к легкой наживе и о том, как моральные устои разрушаются под влиянием времени. Зоя, стремящаяся к роскошной жизни, попадает в водоворот интриг, шантажа и предательств. Булгаков мастерски сочетает в пьесе элементы комедии, сатиры и драмы, создавая многогранное произведение. Это не только история о человеческих пороках, но и глубокое размышление о судьбе человека в условиях социальных перемен», — говорится в официальном релизе спектакля на сайте театра.— Булгаков — сложный, талантливый, красивый человек, живший на переломе эпох в предлагаемых обстоятельствах. Его трагедия, как и трагедия всего окружающего мира очень созвучна чеховским мотивам. Только Чехов за четверть века до Булгакова описал один разлом, крах «Вишнёвого сада», когда ломаются старые представления. Здесь конфликт гораздо жестче. Здесь реальный конфликт жизни и смерти. За те 30 лет, что разделяют Булгакова и Чехова, жизнь сильно изменилась. Природа булгаковского конфликта сильно отличается от чеховского. У Зойки стоит вопрос жизни, выживания физического: ни как у Ивана Войницкого, ни как у Любови Раневской, когда люди теряют смыслы, имения, деньги или даже любовь… Здесь стоит вопрос страшнее. Конечно, он писал о себе, о своих современниках, но это и отличает гениев — что конфликты гораздо глубже. Это конфликт человека и эпохи. Человек на сломе эпох — это вообще античный конфликт. Меняются правила игры — это очень сложно. Как остаться при этом человеком, сохранить тот же уровень жизни? Конечно, это не комедия — это высокая, настоящая трагедия, — считает директор театра Толстого Юрий Итин.— Булгаков — это всегда пронзительное высказывание. Мы надеемся, что оно зацепит всех липчан. «Зойкина квартира», модельный дом — это образ вынужденности. Герои придумывают приспособление, с помощью которого им нужно выжить. За всем этим скрываются человеческие мечты и надежда на то, что будет дарована красота и спасение. А тема выживания и сейчас очень актуальная проблема. Сейчас тоже пограничные времена, когда человек не просто живёт, а выживает. Это созвучно сегодняшнему времени, — добавил режиссёр Александр Огарёв.