В Липецком районе и областном центре объявлен красный уровень воздушной опасности

В городе звучат сирены.

Для Липецкого района и города Липецка объявлен красный уровень воздушной тревоги. Возможна атака БПЛА.Следует по возможности оставаться дома. Не подходить к окнам.Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход;Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».