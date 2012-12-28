Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Весеннее обострение, наркотики или сюрприз женщинам? Грязинец станцевал посреди проезжей части без штанов
Пытавшийся сбежать от полицейских пьяный водитель отправился на три года и три месяца в колонию
Происшествия
5611
51 минуту назад
8
В Липецком районе и областном центре объявлен красный уровень воздушной опасности
В городе звучат сирены.
Следует по возможности оставаться дома. Не подходить к окнам.
Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход;
Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
1
10
57
1
9
Комментарии (8)