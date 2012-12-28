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НЛМК Live
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32 минуты назад
18 сотрудниц НЛМК стали «Новолипчанками года»
Профком новолипецкого металлургического комбината подвел итоги ежегодной акции «Новолипчанка года». Ее победительницами стали 18 сотрудниц комбината. Среди них машинисты крана, электромонтер, медицинская сестра, диспетчер, инженер, аппаратчик химической водоочистки и представительницы других профессий.
Одной из победительниц акции в этом году стала Екатерина Девятова, машинист крана Конвертерного цеха №1. За 38 лет работы она в совершенстве овладела грузоподъемной машиной, а для увеличения производительности труда освоила смежную профессию — слесаря-ремонтника. Екатерина Левковна — инструктор производственного обучения и наставник молодежи. Машинист крана обучила профессии более 30 сотрудников, которые работают в цехе.
— Это — мое! Кран – это продолжение меня. Работа непростая, но интересная. Ее нужно любить, чтобы отдать ей столько лет. Ради одних денег я бы почти 40 лет не отработала, — делится Екатерина Девятова.
Заслуженное звание «Новолипчанка года» получила и Екатерина Зайцева, машинист крана Конвертерного цеха №2. Екатерина из династии металлургов — пошла по стопам своей мамы. А вслед за ней на комбинат пришел и супруг — он работает командиром отделения пожарной службы комбината.
— Работаю на горячем производстве, каждый день смотрю на раскаленный металл. Он меня уже 20 лет вдохновляет. Лучшее чувство для меня – это чувство выполненного долга, когда выхожу с работы и понимаю, что смену отработала на все 100%. Вот это – счастье, — рассказывает Екатерина Зайцева.
Сегодня в компании работает около 8 000 женщин – это почти треть всего коллектива НЛМК. Они трудятся в цехах, лабораториях, управлениях и технических службах комбината.
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