Коронавирус

24 минуты назад

Опять сорок пять!

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#коронавирус
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Опять сорок пять!

За последние сутки в Липецкой области заболели столько же человек, что и 2 октября. Весной подобные показатели были 25 июня — 47 заболевших и 26 июня — 40 новых случаев.

За сутки COVID-19 в регионе заболели 45 человек, это данные официального сайта о коронаиврусе в России стопкоронавирус.ру. А выздоровел сегодня в Липецкой области всего один человек.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 6 320 жителей. 5 491 из них выздоровели, 783 находятся на лечении, 46 — умерли.

В России за последние сутки выявлены 10 888 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 3 181 человек, лечатся в данный момент 7 590 человек, зарегистрированы 117 смертей от COVID-19.

С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 225 889 заболевших, 982 324 человека выздоровели, 21 475 человек умерли, продолжает лечение 222 090 пациентов с COVID-19.
4 1135
#коронавирус
1

Комментарии (4)

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Гость

4 минуты назад
А июнь- это что весна?
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Гость

6 минут назад
Перри Мейсон, видать ещё не опохмелились
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001

9 минут назад
Пока у нас не уберут доплату врачам , колличество ковидных будет рости постоянно
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Перри Мейсон

13 минут назад
"Весной подобные показатели были 25 июня — 47 заболевших и 26 июня — 40 новых случаев." Чего?)))
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