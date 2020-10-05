Опять сорок пять!

За последние сутки в Липецкой области заболели столько же человек, что и 2 октября. Весной подобные показатели были 25 июня — 47 заболевших и 26 июня — 40 новых случаев.





Всего с начала пандемии в регионе заболели 6 320 жителей. 5 491 из них выздоровели, 783 находятся на лечении, 46 — умерли.



В России за последние сутки выявлены 10 888 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 3 181 человек, лечатся в данный момент 7 590 человек, зарегистрированы 117 смертей от COVID-19.



С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 225 889 заболевших, 982 324 человека выздоровели, 21 475 человек умерли, продолжает лечение 222 090 пациентов с COVID-19. За сутки COVID-19 в регионе заболели 45 человек, это данные официального сайта о коронаиврусе в России стопкоронавирус.ру . А выздоровел сегодня в Липецкой области всего один человек.Всего с начала пандемии в регионе заболели 6 320 жителей. 5 491 из них выздоровели, 783 находятся на лечении, 46 — умерли.В России за последние сутки выявлены 10 888 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 3 181 человек, лечатся в данный момент 7 590 человек, зарегистрированы 117 смертей от COVID-19.С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 225 889 заболевших, 982 324 человека выздоровели, 21 475 человек умерли, продолжает лечение 222 090 пациентов с COVID-19.