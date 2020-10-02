Общество

сегодня, 17:12

Село Подгорное останется без холодной и горячей воды

2 298
#отключения
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Село Подгорное останется без холодной и горячей воды
3 октября с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям двух улиц села Подгорное – воды не будет в домах №№ 1, 2, 3, 7, 9, 11 по улице Крайней и №№ 4, 4а, вл. 4, 4 ст. 1, вл. 6, вл. 10, 12, 14, ст. 16, 18, вл. 18а, 18б по улице Подгоренской. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут к дому № 7 по улице Крайней.  

Кроме того, с 10:00 до 20:00 жители домов №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней в селе Подгорном останутся без горячей воды.  

4 октября с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 13а по улице Механизаторов – цистерна с питьевой водой подъедет к дому.  

Холодную и горячую воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
2 298
#отключения
1

Комментарии (2)

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35 минут назад
дустом не пробовали?
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гость

сегодня, 17:18
................лето красное пропела...................
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