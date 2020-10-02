Село Подгорное останется без холодной и горячей воды

3 октября с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям двух улиц села Подгорное – воды не будет в домах №№ 1, 2, 3, 7, 9, 11 по улице Крайней и №№ 4, 4а, вл. 4, 4 ст. 1, вл. 6, вл. 10, 12, 14, ст. 16, 18, вл. 18а, 18б по улице Подгоренской. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут к дому № 7 по улице Крайней.



Кроме того, с 10:00 до 20:00 жители домов №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней в селе Подгорном останутся без горячей воды.



4 октября с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 13а по улице Механизаторов – цистерна с питьевой водой подъедет к дому.



Холодную и горячую воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

