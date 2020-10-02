Житель Усмани от скуки схлопотал COVID-штраф

Мужчина без особой причины вышел из дома во время действия жестких ограничительных мер. На него наложили штраф в 1 000 рублей.

Оштрафованный за нарушение положений постановления региональной администрации усманец решил опротестовать взыскание в Липецком областном суде. Ранее мужчину на 1 000 рублей оштрафовал Усманский районный суд.



Как указано в материалах суда, вечером 2 мая житель Усмани не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории района. Мужчина без уважительной причины и острой необходимости вышел из дома. Тот вечер усманец коротал дома, но ему стало скучно и он решил выйти на улицу погулять, сходить в гости к своему другу. В этот момент он был остановлен сотрудниками полиции, которые разъяснили ему важность соблюдения режима самоизоляции. На мужчину составили протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.



Несмотря на то, что в суде первой инстанции усманец раскаивался в своем поступке, он решил оспорить взыскание. Липецкий областной суд не нашел оснований для отмены штрафа.

