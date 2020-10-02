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Житель Усмани от скуки схлопотал COVID-штраф

8 2256
#коронавирус #штраф
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Житель Усмани от скуки схлопотал COVID-штраф

Мужчина без особой причины вышел из дома во время действия жестких ограничительных мер. На него наложили штраф в 1 000 рублей.

Оштрафованный за нарушение положений постановления региональной администрации усманец решил опротестовать взыскание в Липецком областном суде. Ранее мужчину на 1 000 рублей оштрафовал Усманский районный суд.

Как указано в материалах суда, вечером 2 мая житель Усмани не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории района. Мужчина без уважительной причины и острой необходимости вышел из дома. Тот вечер усманец коротал дома, но ему стало скучно и он решил выйти на улицу погулять, сходить в гости к своему другу. В этот момент он был остановлен сотрудниками полиции, которые разъяснили ему важность соблюдения режима самоизоляции. На мужчину составили протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.

Несмотря на то, что в суде первой инстанции усманец раскаивался в своем поступке, он решил оспорить взыскание. Липецкий областной суд не нашел оснований для отмены штрафа.
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#коронавирус #штраф
2

Комментарии (8)

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барановирусная шизофрения

18 минут назад
слишком много лишних рт ов при безработице и росте социальной напряженности и криминала,которую поражает нищета и деградация . государству они не к чему, как и пенсионеры обуза для государства. потому прикрываясь лицемерными лозунгами "заботой о здоровье", на которое режиму глубоко плевать, вводится диктатура под дурку искусственной и рядовой пандемии. сокращение лишних ртов это главная цель, как и контроль толпы.
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Липецк

36 минут назад
А сколько людей в сутки в Усмани в мае заражалось?
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Перри Мейсон

59 минут назад
А че, недорого..
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Злодей

сегодня, 11:03
Перед выборами клялись нелюди,что второй волны не будет.
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Читатель

сегодня, 10:49
Вопросы, люди новая нефть надо пополнять бюджет на ровном месте
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Личи

сегодня, 10:33
а из дома выходить нельзя было? какой же бред
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КПСС

сегодня, 10:30
Посмотрите сколько всего в Китае переболело. И у нас со всеми мерами. там 40 000, у нас за миллион. Где эффективность принятого закона.
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Вопросы

сегодня, 10:25
Зачастили новости про штрафы. Грядет изоляция?
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