Перевозчики Липецка и Ельца потребовали увеличить плату за проезд пассажиров в автобусах

В областной администрации в течение октября оценят аппетиты транспортников.





Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В конце сентября в областное управление потребительского рынка и ценовой политики обратилась группа перевозчиков Липецка и Ельца с заявлениями об увеличении тарифов на перевозки пассажиров и багажа по внутригородским и межмуниципальным маршрутам в границах региона.



- Перевозчики обосновывают необходимость увеличения тарифов инфляцией, в том числе ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20 процентов. Кроме того, перевозчики говорят о том, что в прошлом году приобрели самостоятельно или при поддержки областного и местных бюджетов 195 авторбусов, втрое больше, чем в 2018 году, почти на 1,2 миллиарда рублей, - сообщил сегодня СМИ начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.



По словам Юрия Букреева, это уже третья попытка бизнеса в 2020 году поднять плату за проезд.



- Задача нашего управления - обсчитать экономическую обоснованность предложений перевозчиков и достоверность предоставленных ими сведений о приобретении подвижного состава, - сказал Юрий Букреев.



По данным областного управления потребрынка, по межмуниципальным маршрутам перевозчики хотели бы поднять тарифы на 10-110%. На какую величину хотели бы понять коммерсанты плату за проезд по городским маршрутам, Юрий Букреев не сказал. Но, по сведениям GOROD48, липецкие перевозчики в среднем хотели бы поднять тариф на четыре рубля.



- Позиция нашего ведомства - соблюдение баланса интересов бизнеса и потребителей. Поэтому тарифы в общественном транспорте региона не изменялись уже более двух лет, а плата за проезд в регионе - одна из самых низких по ЦФО. Так, дешевле, чем в Липецке, плата по транспортным картам лишь в пяти из 16-ти областных центров в Центральном федеральном округе. А по дешевизне тарифа на проезд в пригородном сообщении - 2 рубля за 1 километр по транспортной карте, наш регион опережают всего лишь три области, - отметил Юрий Букреев.

