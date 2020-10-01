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Экология Липецка: все ответы в одном видео

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Забота об окружающей среде сегодня перестала быть строкой в отчете. Особенно крупные предприятия вынуждены модернизировать свое производство, чтобы города становились чище. Липецк с градообразующим Новолипецким металлургическим комбинатом давно встал на этот путь.

Может ли большой бизнес быть успешным и одновременно экологичным и устойчивым по отношению к окружающей среде? Какие шаги по снижению своего углеродного следа и налаживанию более экологичных бизнес-процессов предпринимают компании? Как менялась экологическая обстановка в Липецке с начала «нулевых»? На эти и другие вопросы отвечает член коллегии экологических экспертов Липецкого областного Совета «Всероссийского общества охраны природы» Вячеслав Кандыбин.




источник:  https://vk.com/ecology48 
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Комментарии (1)

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Липчанин

28 минут назад
Хорошо все рассказано.
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