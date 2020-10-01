59-летний велосипедист погиб на ЛКАД

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погибли два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 сентября в Липецке на трассе Орел – Тамбов 23-летний водитель «Лады-Приоры» сбил 59-летнего велосипедиста. Мужчина получил смертельные травмы.





В Данковском районе на дороге Данков – Воскресенское 38-летний водитель автомобиля «Акура» допустил наезд на 32-летнего велосипедиста. Он умер от полученных травм в больнице.



30 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3071 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 80.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2671 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксированы 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Фот пресс-службы УГИБДД по Липецкой области.

