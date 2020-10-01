50 минут назад
Липецкая зоозащитница обжалует штраф за фейк в Страсбурге
Адвокаты Екатерины Бильбао обжалуют в Европейском суде по правам человека приговор Октябрьского суда Липецка оштрафовавшего руководителя приюта «Территория спасения» за видеообращение о сборе средств для инфекционной больницы Липецка.
Как сообщал GOROD48, в апреле этого года в мировом суде Октябрьского судебного округа Липецка состоялся суд над Екатериной Бильбао. Известную липецкую зоозащитницу, руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения», обвинили по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»). Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, не обеспечены условия для нормальной работы врачей.Тогда же главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Лилия Сиротинкина записала ответное видео, отметив, что о состоянии больницы не может судить человек, «не работающий с нами плечом к плечу» и опровергла данные о нехватке медикаментов.
Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. 47-летняя липчанка постановлением мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского судебного района Липецка была оштрафована за фейк на 30 тысяч рублей.
Как пишет «Коммерсант», в ЕСПЧ адвокатами международной группы «Агора» 27 сентября направлена жалоба на приговор липецкого суда.
«В текстах не было оскорблений, обвинений, а было описание ситуации с отсутствием лекарств в больнице и призыв к помощи для больных и врачей»,— сказано в документе. Сообщается, что опубликованную в соцсетях информацию Екатерина Бильбао заранее подтвердила у заведующей отделением ОРВИ областной больницы Веры Геращенко, которая в телефонном разговоре и назвала необходимое: «скотч», «тонометры» и пр. Этот ключевой довод защиты суд Липецка, согласно жалобе в ЕСПЧ, проигнорировал.
Аналитик «Агоры» Станислав Селезнев пояснил , что таким образом суд «уклонился от исследования и доказывания наличия у Бильбао умысла на распространение ложной информации».
Как отмечает издание, в апреле же администрация Липецкой области объявила сбор средств для «приобретения медицинских препаратов и оборудования» местным врачам. Сначала призыв был адресован «всем неравнодушным жителям, предприятиям, организациям», однако позже чиновники скорректировали свое сообщение, оставив в нем только «предприятия и организации». Деньги собирались на счет НКО «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка». В пресс-службе областной администрации “Ъ” пояснили, что липецкие предприятия пожертвовали фонду более 8 млн руб., из которых 644 тыс. руб. по состоянию на 30 сентября не израсходованы.
Станислав Селезнев считает, что суд Липецка «допустил ряд процессуальных нарушений, в том числе принял на себя полномочия обвинителя в отсутствие прокурора» и нарушил право Екатерины Бильбао на справедливое судебное разбирательство. «Ее преследование за размещение информации в соцсетях — одно из наиболее типичных среди исследованных сотен дел о фейках,— сказал господин Селезнев.— По состоянию на 25 июня мы зафиксировали 173 дела в РФ по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ и 33 уголовных дела было возбуждено по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации.)».
По данным издания, это первая жалоба в ЕСПЧ от России по статье о фейках.
фото: vk
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