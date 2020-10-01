Липецкая зоозащитница обжалует штраф за фейк в Страсбурге

Адвокаты Екатерины Бильбао обжалуют в Европейском суде по правам человека приговор Октябрьского суда Липецка оштрафовавшего руководителя приюта «Территория спасения» за видеообращение о сборе средств для инфекционной больницы Липецка.

Как сообщал GOROD48, в апреле этого года в мировом суде Октябрьского судебного округа Липецка состоялся суд над Екатериной Бильбао. Известную липецкую зоозащитницу, руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения», обвинили по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»). Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, не обеспечены условия для нормальной работы врачей.