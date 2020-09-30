Спорт

сегодня, 15:30

Липецкая спортсменка сначала выиграла финал Кубка России, а затем на «скорой» уехала в больницу

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#панкратион #рукопашный бой #«Динамо»
Липецкая спортсменка сначала выиграла финал Кубка России, а затем на «скорой» уехала в больницу

Награду за спортсменку на торжественной церемонии получал тренер. 

Бойцы липецкого «Динамо» не просто завоевали две медали Кубка России па панкратиону в Севастополе, но и добились исторического достижения.

Одной из героинь соревнований стала Валерия Литвинцева. Валерия – «серебряный» призёр первенства мира среди девушек 16-17 лет, но в этом году ей исполнилось 18 лет, и биться в Крыму пришлось уже среди взрослых.

В компании сильнейших бойцов страны липчанка не затерялась: одержав две победы, она вышла в финал Кубка России. Как рассказал GOROD48 руководитель крупнейшей в Липецке школы боевых единоборств Игорь Воротынцев, решающий бой за «золото» вышел очень сложным. По ходу поединка Литвинцева сильно растянула ногу, но, тем не менее, не только дотерпела до конца, но и победила свою соперницу, завоевав главный приз в весовой категории до 53 кг.

Уже после боя новоиспечённая обладательница Кубка страны на «скорой» отправилась в больницу, поэтому на торжественной церемонии награду за неё получал тренер Валерий Коростинский (этот эпизод на фото вверху). А Валерию после оказания медицинской помощи отпустили из больницы, домой она вернулась вместе со всей командой.

В весе до 62 кг у мужчин Липецкую область представлял Ильяс Тешаев, чемпион мира по панкратиону среди юношей 16-17 лет. Он тоже только отпраздновал 18-летие и проходил боевое крещение среди взрослых.

И здесь не обошлось без травмы, которую наш боец получил в поединке за 3-е место – ушиб челюсти. Но Тешаев резко взвинтил темп и за счёт мощной ударной техники не оставил шансов своему сопернику, представлявшему традиционно сильный в единоборствах регион – Чеченскую республику. Итог – «бронзовая» медаль.

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Ильяс Тешаев на «бронзовой! Ступени пьедестала

После окончания соревнований приятный сюрприз ждал Литвинцеву – присвоение звания мастера спорта. Дело в том, что Федерация панкратиона России присваивает мастерские титулы на крупнейших турнирах только в тех весовых категориях, где выступают не менее 12 человек. В весе Валерии «кворум» как раз был соблюдён. Более того, Валерия первой в истории среди липецких бойцов стала мастером спорта по панкратиону.

Нужно уточнить, что два года назад в Кубке России мастерский норматив выполнил и наш Алихон Умаров, но из-за бюрократических проволочек и тогдашней неразберихи в Федерации панкратиона документы в Липецк так и не пришли. Поэтому достижение Литвинцевой будет зафиксировано во всех справочниках.

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Липецк в Кубке России представляли два бойца «Динамо» и оба вернулись с медалями

Отметим, что в Школе Игоря Воротынцева готовят не только чемпионов, но и растят для них смену. На выходных младшие воспитанники, занимающиеся в клубах «Динамо» и «Чемпион», отправились в Тамбов на межрегиональный турнир по рукопашному бою «Юный Динамовец». Результаты превзошли ожидания – 16 «золотых», 16 «серебряных» и 8 «бронзовых» медалей. 

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#панкратион #рукопашный бой #«Динамо»

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