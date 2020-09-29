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В последние выходные сентября сухостой в Липецке горел чаще
По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, в прошедшие выходные дни – 26 и 27 сентября – на территории города зафиксировано увеличение возгораний. Около 60 процентов их общего количества пришлось на сухую траву и растительность.
В субботу возгорание сухой растительности на улице Черняховского, в граничащем с лесным массивом частном секторе Новолипецка, едва не привело к беде: в жилом секторе огнём уничтожены сгораемые конструкции нескольких сараев, гаража, деревянный забор. В помощь расчётам ГУ МЧС были направлены городские спасатели и поливомоечная машина муниципального управления благоустройства.
В управлении ГО и ЧС Липецка напоминают горожанам о действующем в регионе до 30 сентября особом противопожарном режиме. Как известно, в этот период категорически запрещено разжигание костров.
По прогнозам синоптиков тёплые и сухие дни установятся и в начале октября. С учётом характерной для этого времени года ветреной погоды липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности:
- быть внимательными и осторожными при обращении с огнём;
- не сжигать мусор на своих садовых и приусадебных участках, вблизи леса и лесных насаждений;
- не разводить костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог и на пустырях;
- не бросать непотушенные спички, сигареты;
- уезжая с мест отдыха, не оставлять мусор, бутылки, осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.
Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, немедля звоните по телефонам «01», «101» и «112».
Игорь