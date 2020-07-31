В Липецкой области небольшие дожди и до +27

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в зоне малоградиентного поля пониженного давления - погода останется неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.

3 августа регион попадет на северо-восточную периферию антициклона, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах днем возможен град. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозе с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем будет от 19 до 24 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, днем также пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 21 до 23 градусов тепла.



День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.

