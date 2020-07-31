Происшествия

сегодня, 08:46

17-летний мотоциклист погиб на вечерней дороге

9 2453
#авария #ДТП
2
17-летний мотоциклист погиб на вечерней дороге

На юноше не было шлема.

Вечером 30 июля в селе Крутченская Байгора Усманского района опрокинулся мотоцикл. 17-летний мотоциклист погиб на месте.

По предварительным данным, авария произошла из-за неправильно выбранного скоростного режима.

Мотоцикл принадлежит родственникам юноши, у него не было прав на вождение, кроме того, парень передвигался без средств защиты.
9 2453
#авария #ДТП
2

Комментарии (9)

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Рысь

5 минут назад
Ася, а чего жалко-то? из-за собственной тупости? Вчера вот шла с детьми, так один подобный лихач по встречке перемещался на красный свет. И в большинстве своем эти любители скорости так себя ведут на дороге. Ни про себя, ни про других не думают. Жизнь совершенно не ценят. В данном случае всё произошло закономерно, нарочно его никто не сбивал.
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НЕ ПАТРИОТ

14 минут назад
... Я вчера тут слышал одного в р-не Воронежского шоссе. Думаю, ну, скоро " * #34;... Оказывается приехал другой...
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Wert

18 минут назад
indezit, Не попали. Юноша самовольно его присвоил (украл, отобрал) не спросив разрешения.
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indezit

23 минуты назад
Родственники попали. КоАП. Передача управления лицу, не имеющему права управления.
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Господи!

сегодня, 09:07
Как страшно!
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Ася

сегодня, 09:03
Жалко парня.
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Аль Пачино

сегодня, 09:01
Поменьше рычать будут на ночных дорогах, личинки безмозглые...
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Рыдакторам Огтрода48

сегодня, 09:00
Он не опрокинулся, рыдакция, а свалился набок. Черти нерусские...
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Миротворец

сегодня, 08:51
15-ый , отчет продолжается ....
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