Происшествия
сегодня, 08:46
17-летний мотоциклист погиб на вечерней дороге
На юноше не было шлема.
Вечером 30 июля в селе Крутченская Байгора Усманского района опрокинулся мотоцикл. 17-летний мотоциклист погиб на месте.
По предварительным данным, авария произошла из-за неправильно выбранного скоростного режима.
Мотоцикл принадлежит родственникам юноши, у него не было прав на вождение, кроме того, парень передвигался без средств защиты.
По предварительным данным, авария произошла из-за неправильно выбранного скоростного режима.
Мотоцикл принадлежит родственникам юноши, у него не было прав на вождение, кроме того, парень передвигался без средств защиты.
Рысь
НЕ ПАТРИОТ
Wert
indezit
Господи!
Ася
Аль Пачино
Рыдакторам Огтрода48
Миротворец