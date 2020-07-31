17-летний мотоциклист погиб на вечерней дороге

На юноше не было шлема.

Вечером 30 июля в селе Крутченская Байгора Усманского района опрокинулся мотоцикл. 17-летний мотоциклист погиб на месте.



По предварительным данным, авария произошла из-за неправильно выбранного скоростного режима.



Мотоцикл принадлежит родственникам юноши, у него не было прав на вождение, кроме того, парень передвигался без средств защиты.

