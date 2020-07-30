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11 минут назад

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

23
#коронавирус
Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты. По прогнозам, сделанным в СпбПУ, с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15–20%. 

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры — двухнедельный карантин», — заявил «Известиям» проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков. 

Впрочем, по мнению ученого, вторая волна, спровоцированная в начале учебного года, будет уже не такой массовой, как первая, наблюдавшаяся в марте. Хотя она может представлять опасность для многих преподавателей — люди старше 65 находятся в особой группе риска. 
23
#коронавирус

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