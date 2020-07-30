11 минут назад
Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года
Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты. По прогнозам, сделанным в СпбПУ, с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15–20%.
Впрочем, по мнению ученого, вторая волна, спровоцированная в начале учебного года, будет уже не такой массовой, как первая, наблюдавшаяся в марте. Хотя она может представлять опасность для многих преподавателей — люди старше 65 находятся в особой группе риска.