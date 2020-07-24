Без воды не оставят: областной водоканал бурит для селян новые скважины и ищет нерадивых потребителей

Летом в Липецкой области традиционно обостряется проблема качественного водоснабжения – с низким напором или дефицитом воды сталкиваются многие села. «Липецкоблводоканал» показал журналистам «болевые точки» своего хозяйства и как в регионе работают над тем, чтобы питьевой воды хватало всем – специалисты предприятия и представители СМИ побывали на объектах водоснабжения в Липецком, Добринском и Усманском районах.

Для Липецкой области вода стала одной из наиболее острых проблем, сказал журналистам перед началом пресс-тура глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Для обеспечения жителей качественной питьевой водой в регионе реализуют две государственные программы, также федеральный проект «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». «В ряде населенных пунктов в 2020 году будут проложены сети водоснабжения и водоотведения, введены в эксплуатацию новые скважины. Особое внимание уделяется защите окружающей среды, для чего проводится реконструкция очистных сооружений в Усмани и Тербунах», - пояснил губернатор.



Липецкая область вошла в число 20 российских регионов, которые получили дополнительное финансирование из федерального бюджета – более 35 миллионов рублей пойдут на прокладку сети водоснабжения в селе Юсово Чаплыгинского района и сети водоотведения на шести улицах микрорайона Поле чудес в Лебедяни.



Расставить приоритеты помогают обращения жителей. Например, на перебои с питьевой водой жаловались жители села Сенцово. «Липецкоблводоканал» проверил технические характеристики сетей села и скважин, определил основные участки водоснабжения. В итоге для строительства двух новых артезианских скважин из областного бюджета выделили 10 миллионов рублей – сейчас здесь готовят две разведочно-эксплуатационные скважины. Если разведочные работы подтвердят прогнозы, подрядчик начнет бурить и сами скважины.



Селам – скважины новые или обновленные



В селе Пушкино Добринского района в ближайшие дни на водозапорном узле запустят вторую скважину. Как рассказал генеральный директор «Липецкоблводоканала» Антон Симаков, жалобы от жителей одной из улиц на слабый напор поступали регулярно – особенно в летом в огородный сезон. Проблема возникла из-за того, что село снабжает водой единственная скважина – во время поливов огородов она не справлялась с нагрузкой. Два года назад в селе пробурили вторую скважину, однако предыдущий собственник ее так и не достроил. «Мы нашли старого подрядчика и с его помощью сделали все, чтобы реанимировать эту скважину и закончить работу, - рассказал начальник комплекса «Добринский» Николай Титов. – Скважина уже готова, мы отдали воду на анализ, ждем результат». Полсотни домовладельцев, которые жаловались на перебои, скоро смогут пользоваться водой весь день.



Еще один объект в Добринском районе – водозабор на станции Плавица – скоро увеличит свою мощность, а местные жители забудут о перебоях с водой. Сейчас здесь модернизируют старый комплекс, работы должны завершить в августе. Проблема возникла, когда из четырех скважин водозабора три, выработав ресурс, вышли из строя. Одну из них экстренно пробурили глубже, также обновили и отремонтировали. Третью скважину сделали «с нуля» в рамках программы капитального строительства «Липецкоблводоканала». Сейчас ее промывают и проводят врезку в сеть.



Строительство упомянутой раньше новой скважины в селе Сенцово в Липецком районе, по словам генерального директора водоканала Антона Симакова, потребует больше времени – на плавицком водозаборе не нужно проводить геологоразведочное бурение, а площадку в Сенцово необходимо исследовать.



Реконструкцию Усманского водозабора проводят в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». На объекте, который питает водой весь город, действуют 11 скважин. Две из них отремонтируют, построят три новые – в итоге в хозяйстве водозабора будут 14 скважин, а для жителей увеличится объем подачи чистой воды и улучшится ее качество.



Новые стандарты очистки сточных вод



Модернизация комплекса очистных сооружений в Усмани – один из самых крупных объектов «Липецкоблводоканала», который приводят в порядок за областные деньги. Из регионального бюджета на их реконструкцию и строительство выделено более 347 миллионов рублей – их начали в декабре 2019 года. «Первая очередь этого комплекса построена 40 лет назад, из-за высокой степени износа – на 95% - резервуары могли выйти из строя в любой момент. Новые очистные сооружения с семью степенями очистки воды станут первыми в области, где для реконструкции используется оборудование, которое отвечает последним современным стандартам – это подземные резервуары с датчиками контроля, мощность которых увеличится в два раза, до 5 тысяч кубометров в сутки», - рассказал гендиректор водоканала. Сейчас старые отстойники полностью демонтировали, а общестроительные работы выполнены на 70 процентов. После их завершения на площадке смонтируют оборудование и благоустроят участок. Полностью «под ключ» очистные сооружения должны сдать к 31 декабря 2021 года.



В селе Борино Липецкого района современные биологические очистные сооружения с пятью степенями очистки ввели в эксплуатацию в 2017 году. «Липецкоблводоканал», согласно закону об охране природы, регулярно проводит здесь химический анализ воды для контроля допустимого содержания загрязняющих веществ в сточных водах.



Бурить скважины смогут глубже



Новая самоходная буровая установка, которая недавно прибыла в комплекс «Липецкий» - теперь гордость «Липецкоблводоканала». С ее помощью можно бурить артезианские скважины до 350 метров глубиной, для промышленных нужд. Она отличается высокой мощностью, применением специальных фрикционных буровых лебедок большой грузоподъемности, высокоэффективных буровых насосов и компрессоров. Деньги на приобретение этого мощного оборудования – 12 миллионов рублей – выделили из областного бюджета. Теперь «Липецкоблводоканал» сможет бурить скважины собственными силами без привлечения подрядных организаций, что значительно ускорит подачу водоснабжения жителям области.



Рейд по незаконным врезкам



Незаконные врезки – одна из причин перебоев, из-за которых нарушается режим работы водоснабжения и увеличивается нагрузка на трубопроводы. Контролеры «Липецкоблводоканала» постоянно их выявляют и отключают такие дома от сети водоснабжения – рейды являются частью повседневной работы компании. Среди типичных ситуаций, отметил Антон Симаков, - люди оплачивают невысокое потребление как за уличную колонку, но воду проводят на участок или вовсе в дом. При том, легализовать трубу можно – человек должен обратиться в абонентский отдел и предоставить необходимые документы. Тогда на трубу поставят счетчик, а с потребителем заключат дополнительное соглашение.



Так, в селе Александровка Добринского района специалисты водоканала опломбировали и отключили самовольную врезку одной из жительниц, которой уже трижды направляли уведомления о незаконном подключении. А в селе Сенцово Липецкого района пломбой не ограничились – обрезали часть трубы. Здесь домовладелица не только получала уведомления о том, что ее врезка незаконная – она заново открывала воду после отключения. Здесь же представители водоканала в очередной раз не смогли проверить колонку во дворе одного из домов – владелец установил и узаконил ее, но счетчик ставить не стал, платит по тарифу, который предполагает, что вода в дом не проведена. Контролеров не пускает уже несколько лет. Пока проверяющие пытались достучаться до владельца, жительница соседнего дома пожаловалась, у нее вообще не бывает днем воды, набирает ночами. Очень ждет, когда пробурят новую скважину.



В некоторых селах жители отмечают – вода появляется после приезда контролеров из водоканала. Незаконные потребители, которые устанавливают у себя насосы или подключаются к центральному водопроводу, затихают, тогда напора хватает всем. Появляются активисты, которые не считают проверяющих врагами, они просто хотят получать воду одинаково с соседями.



фото пресс-службы администрации Липецкой области



