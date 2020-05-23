Липчане гонят

Исследователи опросили жителей крупных городов России и выяснили, где местное население чаще всего занимается домашним производством алкоголя.

Эксперты Финансового университета при правительстве России высчитали «индекс самогона». Исследователи, опрашивая россиян, выяснили, что сегодня в стране самодельного алкоголя производится на 60% больше, чем осенью 2019 года. 7% жителей крупных и средних городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя, при том, что осенью прошлого года положительно на этот вопрос отвечали 4,5% населения.



Больше всего производителей самодельного алкоголя в Брянске и Воронеже: в кустарном производстве алкоголя признались по 10% опрошенных в городах. В Липецке на вопрос о том, занимаются ли его знакомые и родственники производством спиртного, утвердительно ответили 9% респондентов. Аналогичные результаты показали Рязань, Красноярск, Кострома, Саранск, Йошкар-Ола, Калуга, Барнаул, Пенза.



- В ходе исследований, проведенных в последние годы в Финансовом университете при Правительстве РФ, было установлено, что производство и потребление самодельного алкоголя является одним из опережающих индикаторов экономического положения в стране. Увеличение производства и потребления самодельного алкоголя весной 2020 года говорит о нарастании сложностей в экономике страны. Однако справедливости ради надо отметить, что рост объемов изготовления самодельного алкоголя начался в нашей стране еще в ноябре прошлого года. Это говорит о нарастании экономических проблем еще с осени 2019 года, усугубившихся весной в связи с падением цен на нефть и коронавирусной пандемией, - отмечают авторы «индекса самогона».

