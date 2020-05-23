Общество

сегодня, 11:16

Липчане гонят

8 1019
#алкоголь #опрос
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Липчане гонят

Исследователи опросили жителей крупных городов России и выяснили, где местное население чаще всего занимается домашним производством алкоголя.

Эксперты Финансового университета при правительстве России высчитали «индекс самогона». Исследователи, опрашивая россиян, выяснили, что сегодня в стране самодельного алкоголя производится на 60% больше, чем осенью 2019 года. 7% жителей крупных и средних городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя, при том, что осенью прошлого года положительно на этот вопрос отвечали 4,5% населения.

Больше всего производителей самодельного алкоголя в Брянске и Воронеже: в кустарном производстве алкоголя признались по 10% опрошенных в городах. В Липецке на вопрос о том, занимаются ли его знакомые и родственники производством спиртного, утвердительно ответили 9% респондентов. Аналогичные результаты показали Рязань, Красноярск, Кострома, Саранск, Йошкар-Ола, Калуга, Барнаул, Пенза.

- В ходе исследований, проведенных в последние годы в Финансовом университете при Правительстве РФ, было установлено, что производство и потребление самодельного алкоголя является одним из опережающих индикаторов экономического положения в стране. Увеличение производства и потребления самодельного алкоголя весной 2020 года говорит о нарастании сложностей в экономике страны. Однако справедливости ради надо отметить, что рост объемов изготовления самодельного алкоголя начался в нашей стране еще в ноябре прошлого года. Это говорит о нарастании экономических проблем еще с осени 2019 года, усугубившихся весной в связи с падением цен на нефть и коронавирусной пандемией, - отмечают авторы «индекса самогона».
8 1019
#алкоголь #опрос
2

Комментарии (8)

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8 минут назад
гонят самогон в основном женщины одиночки преклонного возраста ,т .е . добрые бабушки ,они и на выборы ходят первыми ,потому что их все устраивает !
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фауст

21 минуту назад
Брехня, самогон гнать не выгодно, затратно. Это дело для людей старой закалки и для гурманов! Фунфырики рулят..
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Ой ой

22 минуты назад
А у меня дома коньячок свой настоички, и самогончик на орешках и мёде. А ещё колбаска домашняя и рульку завялил!!!!
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Саня

28 минут назад
А как иначе? Если цены на алкоголь заоблачные. Только москвичи могут позволить себе купить нормальное бухлишко. А у меня зарплата 24500.
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Не липчане гонят

32 минуты назад
А липчанам гонят
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дед

52 минуты назад
Еще надо разобраться,где кустарней алкоголь,дома или в магазинах....
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гость

57 минут назад
Индекс самогона,он же индекс деградации.Единственная страна с историей по кругу,а не по спирали.
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АТОизм

58 минут назад
В Москве самогоноварение развито более всего. Лимита и дети лимиты пьют только самогон! А это и генералы, и депутаты, и учёные, и Алла Киркорова!
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