сегодня, 11:16
Липчане гонят
Исследователи опросили жителей крупных городов России и выяснили, где местное население чаще всего занимается домашним производством алкоголя.
Больше всего производителей самодельного алкоголя в Брянске и Воронеже: в кустарном производстве алкоголя признались по 10% опрошенных в городах. В Липецке на вопрос о том, занимаются ли его знакомые и родственники производством спиртного, утвердительно ответили 9% респондентов. Аналогичные результаты показали Рязань, Красноярск, Кострома, Саранск, Йошкар-Ола, Калуга, Барнаул, Пенза.
- В ходе исследований, проведенных в последние годы в Финансовом университете при Правительстве РФ, было установлено, что производство и потребление самодельного алкоголя является одним из опережающих индикаторов экономического положения в стране. Увеличение производства и потребления самодельного алкоголя весной 2020 года говорит о нарастании сложностей в экономике страны. Однако справедливости ради надо отметить, что рост объемов изготовления самодельного алкоголя начался в нашей стране еще в ноябре прошлого года. Это говорит о нарастании экономических проблем еще с осени 2019 года, усугубившихся весной в связи с падением цен на нефть и коронавирусной пандемией, - отмечают авторы «индекса самогона».
У нас
фауст
Ой ой
Саня
Не липчане гонят
дед
гость
АТОизм