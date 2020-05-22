Общество

40 минут назад

Федеральный онлайн-проект дебютировал с рассказа об усадьбах Липецкой области

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#краеведение

«Школа наследия» переросла соцсети

В сети Интернет появился сайт  открытого культурно-просветительского проекта  «Школа наследия». Как говорится на сайте, «Школа наследия – просветительский проект, не имеющий аналогов в России. Сохранение наследия, реставрация, градозащита, градоведение - основные направления, изучаемые в его рамках. Школа наследия собрала исключительный по составу коллектив лекторов, не представленный ни в одном ВУЗе. Площадки Школы наследия оптимально подходят для формата больших публичных лекций и камерных практических семинаров.

Дебютировал сайт с лекции липецких краеведов  Александра Клокова и Андрея Найденова об усадьбах региона.

Как рассказал GOROD48  начальник Государственной дирекции по охране культурного наследия области Андрей Найденов,  сам проект существовал до масштабного выхода во всемирную Сеть  в социальных сетях. Из-за режима самоизоляции авторы проекта, среди которых телеканал «Культура», Министерство культуры, Архнадзор, Государственный Институт Искусствознания, вышли в «большую Сеть».

211
#краеведение

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