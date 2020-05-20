Происшествия

сегодня, 19:12

Обокравшего любовницу альфонса задержали в Грязях

5 855
#кража
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Обокравшего любовницу альфонса задержали в Грязях

"Улов" интернет-любовника составил 1 миллион 750 тысяч рублей

В конце апреля в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу обратилась 51-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении денежных средств. Причиненный ущерб составил 1 750 000 рублей.

Потерпевшая в сети Интернет познакомилась с 59-летнем жителем  Орска, который переехал жить к ней в квартиру, расположенную на улице Невского Воронежа. 22 апреля в период времени с 09.00 до 09.30 потерпевшая не обнаружила крупной суммы денег, а мужчина скрылся и на связь больше не выходил.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника на территории железнодорожного вокзала в города Грязи Липецкой области при попытке скрыться. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что скрывался долгое время у своих знакомых, а денежные средства положил на банковскую карту.

По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по  Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам  преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».    
5 855
#кража
2

Комментарии (5)

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По сводкам криминальных новостей

28 минут назад
3б, и количеству ДТП на БМв-невольно начинаешь понимать. В России живет самое богатое население мира!!!!! Просто прибедняются))))
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45 минут назад
Вот это суммы, а что ты по одной, о всех судишь?
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Ведь сейчас

49 минут назад
в банках хранить нельзя не отдают по первому требованию поэтому в чулке хранят накопленное
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Ведь сейчас

49 минут назад
в банках хранить нельзя не отдают по первому требованию поэтому в чулке хранят накопленное
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Вот это суммы

сегодня, 19:19
У людей дома лежат))) а все ноют денег нет.
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