Обокравшего любовницу альфонса задержали в Грязях

"Улов" интернет-любовника составил 1 миллион 750 тысяч рублей

В конце апреля в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу обратилась 51-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении денежных средств. Причиненный ущерб составил 1 750 000 рублей.



Потерпевшая в сети Интернет познакомилась с 59-летнем жителем Орска, который переехал жить к ней в квартиру, расположенную на улице Невского Воронежа. 22 апреля в период времени с 09.00 до 09.30 потерпевшая не обнаружила крупной суммы денег, а мужчина скрылся и на связь больше не выходил.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника на территории железнодорожного вокзала в города Грязи Липецкой области при попытке скрыться. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что скрывался долгое время у своих знакомых, а денежные средства положил на банковскую карту.



По данному факту отделом по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона СУ УМВД России по Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

