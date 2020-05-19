Общество

сегодня, 14:09

Главным смотрителем Липецка стал строитель Евгений Суханов

10 1918
#администрация Липецка #кадры
Главным смотрителем Липецка стал строитель Евгений Суханов

Начальником управления главного смотрителя города Липецка стал Евгений Суханов. Соответствующий приказ подписан накануне председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Дергуновым.

«Евгению  Суханову 35 лет. В 2007-м он окончил Инженерно-строительный факультет ЛГТУ по специальности инженер промышленного и гражданского строительства. Имеет опыт работы в крупных промышленных компаниях, зарекомендовавших себя не только на российском, но и на международном рынке. До последнего времени руководил проектом строительства одного из промышленных предприятий в Липецке», - сообщает пресс-служба мэрии.

Должность начальника управления главного смотрителя города Липецка стала вакантной в конце января. До последнего времени обязанности руководителя управления исполнял Виктор Алексеев.

10 1918
#администрация Липецка #кадры

Комментарии (10)

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11 минут назад
Очень великий специалист,раз до последнего времени руководил проектом строительства одного из промышленных предприятий в Липецке.Вроде как у нас нет оборонки,чтоб так шифроваться,или ни о чем.... Чья сынка поставлена у руля?
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Воронин

18 минут назад
ШоуБиз, кастинг с денежным кошелем.
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Петросян

25 минут назад
Я бы с ним зажег...он очень симпатичный малчонка
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ШоуБиз

27 минут назад
А конкурс по данной вакансии тоже был?
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ВВ

28 минут назад
..А Вы ,Друзья, как ни садитесь...."
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гость

31 минуту назад
Георгиевичу бы почистить подведы, пенсию отправить всю, сидят полжизни.
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Ты -долбодятел.

37 минут назад
ЖИТЕЛЬ, Жизнь твоя, некчёмная, к лучшему изменилась-после назначения этих горе-руе=ководителей ?
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андрей

59 минут назад
поздравляю евгений
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Хренасе,

сегодня, 14:16
Сухой смотрящим стал
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ЖИТЕЛЬ

сегодня, 14:15
как радостно слышать,что в Липецке много образованных,перспективных ,молодых руководителей,приняли за последний год.Спасибо Игорю Георгиевичу,за такие кадры.
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