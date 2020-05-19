Главным смотрителем Липецка стал строитель Евгений Суханов

Начальником управления главного смотрителя города Липецка стал Евгений Суханов. Соответствующий приказ подписан накануне председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Дергуновым.



«Евгению Суханову 35 лет. В 2007-м он окончил Инженерно-строительный факультет ЛГТУ по специальности инженер промышленного и гражданского строительства. Имеет опыт работы в крупных промышленных компаниях, зарекомендовавших себя не только на российском, но и на международном рынке. До последнего времени руководил проектом строительства одного из промышленных предприятий в Липецке», - сообщает пресс-служба мэрии.



Должность начальника управления главного смотрителя города Липецка стала вакантной в конце января. До последнего времени обязанности руководителя управления исполнял Виктор Алексеев.



