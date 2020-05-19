сегодня, 14:09
Главным смотрителем Липецка стал строитель Евгений Суханов
Начальником управления главного смотрителя города Липецка стал Евгений Суханов. Соответствующий приказ подписан накануне председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Дергуновым.
Должность начальника управления главного смотрителя города Липецка стала вакантной в конце января. До последнего времени обязанности руководителя управления исполнял Виктор Алексеев.
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