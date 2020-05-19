Мошенник попался на обмане подростка

Полицейские отыскали мошенника, который 21 апреля обманул липецкого подростка. Аферист под предлогом обмена забрал у мальчика сотовый телефон.

- Подросток нашел на популярном сайте объявление об обмене сотового телефона и договорился с его автором о встрече. На встрече мальчик передал мужчине свой сотовый телефон, вместе с коробкой, чеком и документами, и стал ждать пока незнакомец принесет ему телефон на обмен. Но мужчина с места встречи скрылся, а на звонки мальчика отвечать перестал, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Полицейские отыскали и задержали подозревамого в мошенничестве - ранее судимого 33-летнего липчанина. Задержанный рассказал, что продал телефон мальчика.



Возбуждено уголовное дело по части 1 стати 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.



- При совершении сделок в интернете проявляйте разумную бдительность. Прежде чем переводить деньги в счет оплаты товара или передавать свой товар для обмена, убедитесь в свойствах и качестве товара, который вы желаете приобрести. Если вам не понятна схема расчета за товар, его цена существенно ниже, чем аналогичные предложения на сайте или продавец приглянувшегося товара находится в другом городе – откажитесь от сделки, - советуют в полиции.



Если вас все-таки обманули, то незамедлительно обратитесь с заявлением в дежурную часть ближайшего территориального отдела полиции или сообщите о преступлении по телефону 02 (102).

