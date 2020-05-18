В столкновении из-за выезда на встречную полосу пострадал 47-летний водитель

С 15 по 18 мая на дорогах Липецкой области получили травмы десять человек.

15 мая в Липецке на улице Ударников столкнулись автомобили «Москвич» под управлением 57-летнего водителя и «УАЗ» с 36-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы оба водителя и 41-летний пассажир первого автомобиля, все трое госпитализированы.



16 мая в селе Становое на улице Советской столкнулись автомобиль «Ауди» под управлением 42-летнего мужчины и мотоцикл с 37-летним водителем за рулем. Мотоциклист госпитализирован с травмами.



В тот же день в Липецке на улице Сырской столкнулись автомобили «Шкода» под управлением 40-летнего мужчины и «Форд» с 47-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «Форда», мужчина доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.



17 мая в селе Девица Усманского района на улице Мира 44-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.



За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 9743 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 33 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 185.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 8626 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 49 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

