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В столкновении из-за выезда на встречную полосу пострадал 47-летний водитель

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#авария #ДТП
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В столкновении из-за выезда на встречную полосу пострадал 47-летний водитель

С 15 по 18 мая на дорогах Липецкой области получили травмы десять человек.







15 мая в Липецке на улице Ударников столкнулись автомобили «Москвич» под управлением 57-летнего водителя и «УАЗ» с 36-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы оба водителя и 41-летний пассажир первого автомобиля, все трое госпитализированы.

16 мая в селе Становое на улице Советской столкнулись автомобиль «Ауди» под управлением 42-летнего мужчины и мотоцикл с 37-летним водителем за рулем. Мотоциклист госпитализирован с травмами. 

В тот же день в Липецке на улице Сырской столкнулись автомобили «Шкода» под управлением 40-летнего мужчины и «Форд» с 47-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «Форда», мужчина доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

17 мая в селе Девица Усманского района на улице Мира 44-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 9743 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 33 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 185.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 8626 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 49 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Перри Мейсон

2 минуты назад
У меня водительский стаж 60 лет. Мой Москвич как новый. У него мощный мотор, спойлер, сделан в СССР.
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петушение быдла продолжается

19 минут назад
ща сенсей скажет что кто то тошнил 60 км в левом ряду потому пришлось гнать по встречке.
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!!!

32 минуты назад
Люди куда же мы с вами спешим постоянно? Почему мы не внимательны на дороге? Чуть ли не с детства нам говорят что дорога - источник повышенной опасности. Ну говорят и что? Все в пустую. Давайте уважать друг друга во время дорожного движения. Ну сколько можно? Не гнать сломя голову, по возможности пропускать. Может тогда мы сможем сократить аварийность и смертность на дорогах. – аварийность ДТП
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