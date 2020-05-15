«Дэу Нексия» врезалась в машину и выехала на обочину

ДТП с участием двух автомобилей у дворца правосудия в Липецке записала камера наблюдения.

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В Липецке напротив Дворца правосудия произошло ДТП с участием двух автомобилей.



Водитель автомобиля «Дэу Нексия» не успел сбросить скорость на мокрой дороге перед другим автомобилем. После удара в заднюю часть иномарку выбросило на обочину, где она снесла ограждение.

