Происшествия

26 минут назад

«Дэу Нексия» врезалась в машину и выехала на обочину

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#ДТП #

ДТП с участием двух автомобилей у дворца правосудия в Липецке записала камера наблюдения.

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В Липецке напротив Дворца правосудия произошло ДТП с участием двух автомобилей. 

Водитель автомобиля «Дэу Нексия» не успел сбросить скорость на мокрой дороге перед другим автомобилем. После удара в заднюю часть иномарку выбросило на обочину, где она снесла ограждение.
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#ДТП #

Комментарии (3)

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Гребень

11 минут назад
чётко вошёл
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Ооон

15 минут назад
Ибо нефиг лететь, тормозить по воде дело такое
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мотобрат

16 минут назад
мотоциклтст виноват полюбому
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