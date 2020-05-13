Общество

40 минут назад

В дежурные группы в Липецке привели 164 малыша

2 483
#коронавирус #детсады
В дежурные группы в Липецке привели 164 малыша

После ослабления режима самоизоляции в городе стало 16 работающих детсадов.

После вчерашнего объявления об ослаблении режима самоизоляции сегодня в дежурные группы при детсадах Липецка родители привели 164 ребенка.

Такие группы, как сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии Липецка, открыты при 16 дошкольных образовательных учреждениях.

Чтобы привести ребенка в детсад, родителям необходимо взять справку от педиатра о здоровье малыша. В доэпидемический период в муниципальные детсады ходили 28 643 ребенка.
2 483
#коронавирус #детсады

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ха-ха

26 минут назад
1, это не воспитатели требуют. А выше стоящая инстанция.
ответить

1

27 минут назад
А справка с работы?? Почему воспитатели вообще ее требуют??
ответить

Еще в рубрике

Дорогу в сторону Плеханово и Головщино перекроют
#строительство #дорога #перекрытие
Дорогу в сторону Плеханово и Головщино перекроют

21 минуту назад

Общество
В данковском селе ввели карантин
#карантин #бешенство
В данковском селе ввели карантин

32 минуты назад

Общество
15-й микрорайон останется без холодной воды
#отключения
2
15-й микрорайон останется без холодной воды

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: ослабление режима, перекрытие перекрестка и назначения
#вечёрка
27
Липецкая вечЁрка: ослабление режима, перекрытие перекрестка и назначения

вчера, 20:20

Общество
Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!
#дети #выплата
213
Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!

вчера, 19:42

Общество
В каких колониях Липецкой области лучшее меню - определил конкурс
17
В каких колониях Липецкой области лучшее меню - определил конкурс

вчера, 18:57

Общество