В дежурные группы в Липецке привели 164 малыша

После ослабления режима самоизоляции в городе стало 16 работающих детсадов.

После вчерашнего объявления об ослаблении режима самоизоляции сегодня в дежурные группы при детсадах Липецка родители привели 164 ребенка.



Такие группы, как сообщили GOROD48 в департаменте образования мэрии Липецка, открыты при 16 дошкольных образовательных учреждениях.



Чтобы привести ребенка в детсад, родителям необходимо взять справку от педиатра о здоровье малыша. В доэпидемический период в муниципальные детсады ходили 28 643 ребенка.