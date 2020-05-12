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Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

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Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ предложил списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО... Будет работать принцип не отсрочки, а полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года - за апрель, май, июнь... Воспользоваться такой мерой поддержи смогут более 1,5 миллиона предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Глава государства еще раз подчеркнул, что будет работать принцип не отсрочки, а именного полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года.

"За апрель, май, июнь. За те месяцы, когда бизнес оказался или будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой смогут более 1,5 млн предприятий", - сказал Путин.
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