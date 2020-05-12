сегодня, 20:07
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ предложил списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса
"Предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО... Будет работать принцип не отсрочки, а полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года - за апрель, май, июнь... Воспользоваться такой мерой поддержи смогут более 1,5 миллиона предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Глава государства еще раз подчеркнул, что будет работать принцип не отсрочки, а именного полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года.
"За апрель, май, июнь. За те месяцы, когда бизнес оказался или будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой смогут более 1,5 млн предприятий", - сказал Путин.