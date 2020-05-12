В России
44 минуты назад
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут работать с 1 июня
Кубань начинает поэтапный выход из режима ограничений. Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
"С 1 июня - возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале. Он также добавил, что основанием для въезда в санаторий должна быть санаторная путёвка, проезд посетителям должны обеспечить сами санатории, они же несут ответственность за то, кто проходит лечение в санаториях.
"Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится", - отметил Кондратьев.
"С 1 июня - возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале. Он также добавил, что основанием для въезда в санаторий должна быть санаторная путёвка, проезд посетителям должны обеспечить сами санатории, они же несут ответственность за то, кто проходит лечение в санаториях.
"Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится", - отметил Кондратьев.