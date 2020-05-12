Война с вирусом: Россия уже вторая по числу заболевших, в Китае три школьника умерли во время бега в масках

Россия вышла на второе место по общему числу инфицированных – 232 242, она обогнала Испанию (более 227 тысяч) и Великобританию (свыше 224 тысяч), впереди только США с более 1,3 миллионами заболевших.

Сингапурские ученые прекращают делать прогнозы о сроках окончания эпидемии коронавируса – ситуация в реальном мире меняется слишком быстро, и математические расчеты за ней просто не поспевают. Почти миллион человек в Африке могут скончаться от ВИЧ из-за возможных перебоев с поставками необходимых лекарств. В Германии два покупателя избили полицейских за требование надеть маски. В Китае трое учащихся скончались на уроках физкультуры, нося маски во время пробежек. Один из глав мексиканского наркокартеля умер от коронавируса в тюрьме. После ослабления карантина французы буквально штурмовали городок в Пиренеях, где продают самое дешевое спиртное в стране.По данным Роспотребнадзора, на утро 12 мая в мире зафиксированы 4 250 071 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, за сутки зараженных стало больше на 84 545 человек.Погибли от коронавируса 287 559 человек, полностью вылечились – 1 533 058 человек.США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,385 миллионов зараженных. Россия вышла на второе место по общему числу инфицированных – 232 243, она обогнала Испанию (более 227 тысяч) и Великобританию (свыше 224 тысяч). В Италии чуть больше 219 тысяч случаев. Свыше 170 тысяч инфицированных выявлены во Франции и Германии, к этой черте почти подошла Бразилия. В Турции свыше ста тридцати тысяч зараженных. Также больше ста тысяч зараженных выявили в Иране.В России за последние сутки зафиксировано 10 899 заболевших в 83 регионах. Всего на территории страны 232 243 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 43 512 человек. 2116 - скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 47 человек. За время эпидемии в регионе зарегистрированы 944 случая новой коронавирусной инфекции, 207 человек выздоровели, 3 человека умерли. 734 — находятся лечении.Сингапурские ученые прекращают делать прогнозы о сроках окончания эпидемии коронавируса – ситуация в реальном мире меняется слишком быстро, и математические расчеты за ней просто не поспевают. Исследователи удалили с сайта свои графики и предложили ознакомиться с моделями других научных центров. Так, ранее ученые прогнозировали, что в России эпидемия закончится в июне, потом этот срок сдвинули на конец августа, затем — на сентябрь. «Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются. Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых заключается в том, чтобы сейчас сделать точный прогноз, который сбудется в будущем, могут вводиться в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределенности», - говорится в сообщении на сайте системы университета по мониторингу ситуации с COVID. Ученые призвали относиться к любым предсказаниям с осторожностью, поскольку оптимизм от некоторых прогнозов может ослабить дисциплину и привести к новой волне пандемии.До 30 миллионов швейцарских франков получат на исследования нового коронавируса научные коллективы Швейцарии из бюджета национального научного венчурного фонда, сообщает swissinfo.ch. Коронавирусная программа фонда выберет исследования, которые помогут лучше понять механизм передачи вируса, особенности заболевания и последствия, также быстрее найти новые эффективные способы лечения. Она рассчитана на два года. Уже сегодня фонд получил больше 280 заявок.В тройку самых перспективных попали работа с синтетическим клоном коронавируса Института вирусных заболеваний и иммунопрофилактики, создание противовирусной терапии на основе сахара – над ней работает команда ученых из Женевы и Лозанны, а также защита пораженной клетки – исследование ученых женевского университета. Так, синтетический клон вируса ученые создали еще в феврале – для этого они использовали биоматериал от пациента из китайского Уханя. «Теперь мы можем прицельно менять вирус. Например, мы можем удалить из него один ген и посмотреть, не будет ли после этого вирус воспроизводиться менее эффективно. Таким образом мы сможем выяснить, какое значение имеют отдельные гены для размножения вируса», - пояснил руководитель группы Фолькер Тиль. Во франкоязычной Швейцарии команда ученых уже пять лет работает над созданием противовирусной терапии широкого спектра действия на основе сахара. Использование нанотехнологий должно помочь не только в блокировании роста вируса, но и в уничтожении инфекционных вирусных частиц. Молекулы оказались активны и против коронавируса нового типа. Сейчас ученые хотят провести тесты на человеческих клетках, а затем – на животных. Их цель – создать профилактический и лечебный спрей против коронавируса в частности. В Женевском университете разрабатывают модели человеческих клеток для тестирования новых фармакологических субстанций. Используя прототипы вируса и модели клеток, ученые исследуют, как вирус проникает в тело клетки, размножается там, и как на него можно воздействовать.Почти миллион человек в Африке могут скончаться от ВИЧ из-за возможных перебоев с поставками необходимых лекарств, опасаются Эксперты ВОЗ и UNAIDS (объединенной программы ООН ВИЧ/СПИД). Возможное прерывание поставок антиретровирусных препаратов связано с ограничениями во время пандемии. Так, две организации смоделировали ситуации с заболеваемостью СПИДом в странах Африки, в случае если люди не смогут в течение полугода получать необходимое лечение: число смертей может удвоиться в 2020-2021 годах. В целом перебои с предоставлением лекарств от ВИЧ приведет к росту числа смертности от заболевания в среднем на 40% в год в ближайшие 5 лет. По оценкам организаций, в 2018 году в регионе от заболеваний, связанных со СПИДом, умерло 470 тысяч человек. Если из-за пандемии COVID 19 в странах приостановится терапия против СПИД/ВИЧ, от связанных с ним заболеваний погибнет дополнительно 500 тысяч человек. Общее количество погибших, таким образом, приблизится к 1 миллиону человек. Опасения медиков небезосновательны. Камерун уже испытал проблемы с цепочкой поставок, в Ботсване закончились запасы терапии, и UNAIDS пришлось оперативно вмешиваться в ситуацию. В Демократической Республике Конго сотрудники здравоохранения не смогли в полном объеме выполнять свою работу из-за карантинных ограничений.В Германии компании уже планируют сокращать штаты из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Самые заметные сокращения ожидаются в гостиничном, ресторанном и туристическом бизнесе, в фармацевтике увольнений не ждут, сообщает исследовательский институт ifo. Так, сокращать персонал или не продлевать срочные договоры о трудоустройстве планируют почти 60 компаний общепита, половина фирм в гостиничной отрасли, 57% рекрутинговых агентств, 48% обувных и кожевенных предприятий. В фармацевтике и лотерейном и игровом бизнесе сокращений не планируется, в химической промышленности, адвокатских услугах и аудите они составят 5%. Темпы сокращений будут разными для немецких регионов. В целом безработица в Германии выросла с 5% в марте до 5,8% в апреле.В ЮАР до последних дней был один из самых строгих карантинов в мире, включающий запрет на продажу алкоголя и табака – запреты еще не сняты, зато в стране появился «черный рынок», пишет The New York Times. Министр кооперативного управления, врач по образованию Нкосазана Дламини-Зума, объясняет меры правительства тем, что табак влияет на легкие, а само курение способствует распространению коронавирусной инфекции – курильщики курят слишком близко друг к другу. Сейчас торговцы черного рынка продают алкоголь и сигареты только знакомым людям или по рекомендации. Пачка сигарет стала дороже в три раза по сравнению с докарантинными временами, а бутылка некачественной местной водки в четыре раза. Сами же покупатели говорят, что, когда они находят где купить сигареты, то чувствуют себя покупателями кокаина.Трое учащихся погибли в Китае в период с середины до конца апреля, когда они носили маски во время занятий в спортзале, сообщает японская телерадиокомпания nhk.or.jp со ссылкой на китайские СМИ. В сообщениях говорилось, что подростки рухнули и внезапно умерли, участвуя в пробежках на длинные дистанции и других занятиях в спортзале с масками для лица. Так, один из школьников с надетой маской N95 скончался от проблем с дыханием во время бега на дистанцию в километр. Также во время пробежки с маской скончался младшеклассник в другой провинции. Часть экспертов отвергают причинно-следственные связи между занятиями физкультурой и ношением маски, однако Пекинская молодежная газета цитирует экспертов, которые рекомендуют не носить медицинские маски N95 во время тяжелых упражнений, а держаться на расстоянии друг от друга. Некоторые местные органы власти в Китае уже призывают школы не использовать маски на уроках гимнастики.Ученикам в Израиле разрешат посещать школу от одного до трех дней, в остальные дни продолжится дистантное обучение – министерство просвещения и министерство здравоохранения Израиля договорились об условиях возвращения в школы учеников 4-10 классов. Дети будут учиться группами по 20 человек, от одного до трех дней в неделю — в зависимости от возраста и условий в каждой конкретной школе, сообщает портал news.israelinfo.co.il. Так, ученики с 4 по 6 классы будут приходить на занятия один раз в неделю — либо в пятницу, либо во вторую смену после окончания занятий в младших классах. Ученики седьмого-десятого классов будут ходить на уроки два или три раза в неделю в первую смену. В школах, где нет старших классов, учебная неделя будет трехдневной, если старшие классы есть и помещений не хватает — двухдневной. Дни посещения оставлены на усмотрение школ. Все остальное время учеба будет дистанционной. Пока что новый план грозит путаницей в расписании и не очень внятным пониманием, какие уроки следует «запихнуть» в очные два дня, а какие в заочные.За требование надеть маски в супермаркете мужчины избили полицейских, сообщает портал germania.one. Конфликт двух покупателей и персонала супермаркета в одном из городов округа Северного Рейна-Вестфалии возник из-за того, что молодые люди зашли в магазин без масок. Сотрудники магазина вызвали полицию. Когда прибывшие правоохранители решили записать личные данные нарушителей, один из них все же надел на лицо маску, однако после этого начал вести себя вызывающе. Началась потасовка. Второй нарушитель также присоединился к драке и ударил одного из стражей порядка кулаком по лицу, сломав ему челюсть. Обоим правоохранителям пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу. Двух агрессивных покупателей все же задержали и доставили в полицейский участок.Один из главарей мексиканского наркокартеля «Лос-Сетас» Мойсес Эскамилья Май скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19, пишет местная газета Financiero. Бандит, известный как «Жирный Май» отбывал в тюрьме 37-летний срок с 2008 года. Его осудили в числе прочего за причастность к обезглавливанию 12 человек. Более, чем за 11 лет, которые он провел в тюрьме, представитель наркокартеля не испытывал никаких проблем со здоровьем, однако незадолго до смерти его госпитализировали в тюремную больницу из-за начавшихся проблем с легкими. Против COVID-19 глава наркокартеля оказался бессильным.В первый день выхода из изоляции во Франции, 11 мая, жители стали стекаться в коммуну Ле Пертюс, расположенную на границе с Испанией, чтобы купить алкоголь и сигареты, передает телеканал BFM TV.Коммуна Ле-Пертюс, население которой составляет всего тысячу человек, расположена наполовину в Испании и наполовину во Франции. При этом испанские акцизы на алкогольную и табачную продукцию значительно ниже – алкоголь и табак здесь продаются заметно дешевле. В итоге в первый день ослабления карантина 11 мая главную торговую артерию города с многочисленными магазинами табака и спиртного брали буквально штурмом.Попасть в них будет очень непросто – перед тем, как выпить чашечку кофе, посетителям придется пройти небольшое медицинское обследование и анкетирование. Министерство экономики Израиля представило министерству здравоохранения план по открытию мест общественного питания — кафе, баров и ресторанов, которые планируется открыть уже в конце мая, сообщает портал news.israelinfo.co.il. Согласно новым правилам, посетитель на входе должен будет ответить на вопросы — нет ли у него кашля и других респираторных симптомов, не находился ли он в контакте с больным коронавирусом в прошедшие две недели. У него измерят температуру и все это время он должен быть в маске. Маску нельзя снимать во время заказа и ожидания блюд. Столики должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше метра. После каждого клиента необходимо дезинфицировать стол и стулья. Не менее строгие правила разработаны и для работников кафе, а также дезинфекции посуды.