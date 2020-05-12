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вчера, 22:40
150 человек устроили вечеринку в Зеленограде
Участники встречи громко слушали музыку и устраивали заезды по парковке ТЦ
Около 150 человек устроили импровизированную вечеринку возле торгового центра в Зеленограде, сообщают "Известия".
По словам очевидцев, участники встречи громко слушали музыку и устраивали заезды по парковке ТЦ «Зеленоград». Сотрудники полиции задержали двух организаторов и участников вечеринки. Ими оказались местные жители 1999-го и 2000-го годов рождения. Они, а также участники вечеринки, были доставлены в полицию. Все по итогам проверки будут привлечены к административной ответственности.
В соцсетях сообщают, что на шумную компанию пожаловались охранники торгового центра.
По словам очевидцев, участники встречи громко слушали музыку и устраивали заезды по парковке ТЦ «Зеленоград». Сотрудники полиции задержали двух организаторов и участников вечеринки. Ими оказались местные жители 1999-го и 2000-го годов рождения. Они, а также участники вечеринки, были доставлены в полицию. Все по итогам проверки будут привлечены к административной ответственности.
В соцсетях сообщают, что на шумную компанию пожаловались охранники торгового центра.