В России

вчера, 22:40

150 человек устроили вечеринку в Зеленограде

180
150 человек устроили вечеринку в Зеленограде

Участники встречи громко слушали музыку и устраивали заезды по парковке ТЦ

Около 150 человек устроили импровизированную вечеринку возле торгового центра в Зеленограде, сообщают "Известия".

По словам очевидцев, участники встречи громко слушали музыку и устраивали заезды по парковке ТЦ «Зеленоград». Сотрудники полиции задержали двух организаторов и участников вечеринки. Ими оказались местные жители 1999-го и 2000-го годов рождения. Они, а также участники вечеринки, были доставлены в полицию. Все по итогам проверки будут привлечены к административной ответственности.

В соцсетях сообщают, что на шумную компанию пожаловались охранники торгового центра.
180

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

вчера, 22:23

В России
Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей
Российские семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

вчера, 21:24

В России
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

вчера, 21:08

В России
В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара
В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара

вчера, 14:18

В России
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
2
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

вчера, 14:07

В России
Задержан владелец хосписа в Красногорске, где погибли 9 человек
1
Задержан владелец хосписа в Красногорске, где погибли 9 человек

вчера, 13:04

В России