Спорт

сегодня, 18:28

Ельчанин занял 25-е место в чемпионате Европы по тхэквондо, который провели в режиме on-line

327
#Тхэквондо #пхумсэ
2
Ельчанин занял 25-е место в чемпионате Европы по тхэквондо, который провели в режиме on-line

Арсений Макаров был самым юным в сборной России.

Елецкий школьник Арсений Макаров занял лишь 25-е место в чемпионате Европы по тхэквондо, проходящему на самоизоляции в режиме on-line.

1 200 тхэквондистов из 75 стран мира соревновались в выполнении комплекса «пхумсэ», являющегося набором базовых упражнений в этом виде спорта. Жюри из профессиональных судей оценивает технику, скорость и качество выполнения всех технических элементов.

Из-за мировой пандемии Всемирная Федерация тхэквондо (World Taekondo Federation, WTF) приняла решение провести соревнования в прямом эфире через Интернет, это событие называлось Первым открытым чемпионатом онлайн Европы по пхумсэ (1st Online Daedo Open European Poomsae Championships). При этом каждый спортсмен оставался на связи из своего дома или спортивного зала.

Ученик елецкой гимназии «Альтернатива» Арсений Макаров выступал в младшей возрастной группе среди ребят 2009-2011 г.р. В этой группе за победу боролись 66 человек: Арсению удалось опередить большинство из них, но грубая ошибка во втором пхумсэ остановила его продвижение к медалям. Итог – 25-е место.

Отметим, что в составе сборной России выступали 18 спортсменов, Арсений был самым младшим из них.

Фото из архива Арсения Макарова.

327
#Тхэквондо #пхумсэ
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бывшую «звезду» «Металлурга» дисквалифицировали на 5 лет за договорные матчи
#Футбол #договорные матчи
9
Бывшую «звезду» «Металлурга» дисквалифицировали на 5 лет за договорные матчи

сегодня, 10:56

Спорт
Экс-вратарь «Липецка» перешёл в команду своего бывшего партнёра, который теперь - начальник
#Хоккей #ВХЛ
4
Экс-вратарь «Липецка» перешёл в команду своего бывшего партнёра, который теперь - начальник

сегодня, 10:03

Спорт
Липецкий рекордсмен «Книги Гиннеса» в честь Дня Победы присел с собственным весом 75 раз
#День Победы #Николай Грачев #спорт
14
Липецкий рекордсмен «Книги Гиннеса» в честь Дня Победы присел с собственным весом 75 раз

09.05.2020 11:54

Общество
«Металлург» приглашает болельщиков сыграть в киберфутбол с игроками команды
#Футбол #киберфутбол
6
«Металлург» приглашает болельщиков сыграть в киберфутбол с игроками команды

08.05.2020 16:24

Спорт
Английский «Ливерпуль» помог «Металлургу» одержать первую победу в Киберлиге ПФЛ
#Киберфутбол #футбол #"Металлург"
3
Английский «Ливерпуль» помог «Металлургу» одержать первую победу в Киберлиге ПФЛ

05.05.2020 16:08

Спорт
Бегунья Елена Коробкина запустила челлендж в честь Великой Победы
#Легкая атлетика #Елена Коробкина #День Победы
26
Бегунья Елена Коробкина запустила челлендж в честь Великой Победы

05.05.2020 14:55

Спорт