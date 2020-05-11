Ельчанин занял 25-е место в чемпионате Европы по тхэквондо, который провели в режиме on-line

Арсений Макаров был самым юным в сборной России.

Елецкий школьник Арсений Макаров занял лишь 25-е место в чемпионате Европы по тхэквондо, проходящему на самоизоляции в режиме on-line.

1 200 тхэквондистов из 75 стран мира соревновались в выполнении комплекса «пхумсэ», являющегося набором базовых упражнений в этом виде спорта. Жюри из профессиональных судей оценивает технику, скорость и качество выполнения всех технических элементов.

Из-за мировой пандемии Всемирная Федерация тхэквондо (World Taekondo Federation, WTF) приняла решение провести соревнования в прямом эфире через Интернет, это событие называлось Первым открытым чемпионатом онлайн Европы по пхумсэ (1st Online Daedo Open European Poomsae Championships). При этом каждый спортсмен оставался на связи из своего дома или спортивного зала.

Ученик елецкой гимназии «Альтернатива» Арсений Макаров выступал в младшей возрастной группе среди ребят 2009-2011 г.р. В этой группе за победу боролись 66 человек: Арсению удалось опередить большинство из них, но грубая ошибка во втором пхумсэ остановила его продвижение к медалям. Итог – 25-е место.

Отметим, что в составе сборной России выступали 18 спортсменов, Арсений был самым младшим из них.

Фото из архива Арсения Макарова.