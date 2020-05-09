Общество

сегодня, 21:55

В Липецке началась серия из 75 салютов

4 3399
#салют
8

На школьных стадионах, на площадках детских садов и общественных пространствах Липецка началась серия из 75 салютов.


9 мая в Липецке на открытых площадках города начались салюты. Всего их прозвучит 75. GOROD48 проводит трансляцию ночного неба Липецка с помощью беспилотника (смотреть с 5.42).

Подготовкой салютов занимается волонтерское движение «Работаем вместе». 

4 3399
#салют
8

Комментарии (4)

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Tatyana Tnb

12 минут назад
А точно жители города комментировали пост? А то есть ощущение, что сами себя нахваливаете. Для комментариев именно к этой публикации даже регистрацию ввели. Страх перед негативом? Правильно. Для кого салют? Для самоизолированных? Чем тратить бюджет на картинку с телевизора, раздали бы лучше их ветеранам. Их осталось - по пальцам пересчитать, но жители бы правда, искренне сказали бы вам спасибо. Прислушайтесь к народу. Вы же по должности во их благо работаете, а не наоборот
ответить

Ираида Ираида

25 минут назад
Спасибо! 9 мая обязательно должен быть салют. Так было в День Победы,и так должно продолжаться из года в год. Конечно, съемка дрона ни о чем, не профессионально. У нас во дворе ул.40лет Октября было круто!
ответить

Katerina

44 минуты назад
Всё было потрясающе! Салют был действительно по всему городу! Спасибо огромное организаторам!!! Это было круче, чем всегда!!!
ответить

Максим Кирьянов

51 минуту назад
Вы писали что в 75 дворах...Даже 2-х десятков не набралось! Или питарды с сенцовского киоска тоже можно за салют считать?
ответить

Еще в рубрике

Автотелевизор МЧС курсирует по Липецку
#День Победы
12
Автотелевизор МЧС курсирует по Липецку

сегодня, 20:22

Общество
Пилот снял Липецк из кабины истребителя
#летчики #соцсети
18
Пилот снял Липецк из кабины истребителя

сегодня, 17:08

Общество
Война с вирусом: больных уже 4 млн человек, в ЮАР могут уничтожить 400 млн бутылок пива
#коронавирус
1
Война с вирусом: больных уже 4 млн человек, в ЮАР могут уничтожить 400 млн бутылок пива

сегодня, 16:03

Общество
214 человек с COVID-19 находятся в больницах
#Коронавирус
10
214 человек с COVID-19 находятся в больницах

сегодня, 15:11

Общество
Завод электродвигателей из «Долины машиностроения» признан банкротом
#банкротство #завод #машиностроение
32
Завод электродвигателей из «Долины машиностроения» признан банкротом

сегодня, 15:01

Общество
«Пропал без вести в 1943. Вернулся домой в 1947 году»
#День Победы #соцсети
«Пропал без вести в 1943. Вернулся домой в 1947 году»

сегодня, 14:26

Общество