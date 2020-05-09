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В Липецке началась серия из 75 салютов
На школьных стадионах, на площадках детских садов и общественных пространствах Липецка началась серия из 75 салютов.
9 мая в Липецке на открытых площадках города начались салюты. Всего их прозвучит 75. GOROD48 проводит трансляцию ночного неба Липецка с помощью беспилотника (смотреть с 5.42).
Подготовкой салютов занимается волонтерское движение «Работаем вместе».
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