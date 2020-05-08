Происшествия

55 минут назад

Отвернулся, а денег уже нет

14 1150
#кража
3
Отвернулся, а денег уже нет

Житель Данкова забыл деньги в банкомате. По подозрению в краже задержана 61-летняя пенсионерка.

20 апреля 54-летний житель Данкова забыл в лотке банкома на улице Мира четыре тысячи  рублей. Мужчина забрал карту, отвлекся и отошел от банкомата. А, когда вернулся, денег уже не было.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ей оказалась 61-летняя жительница Данковского района.
14 1150
#кража
3

Комментарии (14)

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Лысый наркоман

10 минут назад
она думала что президент не обманул на счет надбавки к пенсии.только вот как судить ее за доверие к власти.
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Лысый наркоман

10 минут назад
она думала что президент не обманул на счет надбавки к пенсии.только вот как судить ее за доверие к власти.
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безработный

14 минут назад
она думала что президент не обманул на счет надбавки к пенсии.только вот кого судить теперь .
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безработный

19 минут назад
она думала что это надбавка к пенсии обещанная президентом .
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Гринписовец

20 минут назад
Менты позорные, отпустите пенисонерку, она занесена в Красную книгу...
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Дроздов

24 минуты назад
Пенисонерка-это нерка из семейства енотов, обитающая исключительно вблизи пениса.....
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Ну вы блин даёте

25 минут назад
ПЕНИСОНЕРКА -это звучит гордо.....!
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Странно

26 минут назад
А где кража то? Может он специально, не афишируя благотворительность. оставил их в помощь пенстонерам.
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12

35 минут назад
задержана 61-летняя пенисонерка. ))))
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1

35 минут назад
задержана 61-летняя пенисонерка. ))))))))))))))
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