Отвернулся, а денег уже нет

Житель Данкова забыл деньги в банкомате. По подозрению в краже задержана 61-летняя пенсионерка.

20 апреля 54-летний житель Данкова забыл в лотке банкома на улице Мира четыре тысячи рублей. Мужчина забрал карту, отвлекся и отошел от банкомата. А, когда вернулся, денег уже не было.



- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Ей оказалась 61-летняя жительница Данковского района.

