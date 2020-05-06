На улице Космонавтов спасатели освободили от упавшего дерева машину и дорогу

4 мая во дворе дома №94 по улице Космонавтов от порывов ветра рухнула старая берёза. Дерево не только перекрыло внутренний проезд, но и помяло крышу и капот припаркованного рядом автомобиля. После того, как повреждения зафиксировали сотрудники полиции, городские спасатели распилили упавший ствол и убрали его с дороги.- Аналогичная ситуация произошла 5 мая в Казинке на улице Фабричной, где аварийный столб упал на трубу газопровода. Опасность спасатели предотвратили совместно со специалистами газовой службы, - сообщили в липецком управлении по делам ГО и ЧС.По данным управления,за пять первых дней мая городские спасатели 25 раз выезжали на помощь липчанам. В пятнадцати случаях требовалось вскрыть двери – в основном по просьбе пожилых людей или их родственников.Так, в минувшую субботу 92-летняя женщина на улице Советской решила вынести мусор, и по неосторожности захлопнула входную дверь. Между тем, в квартире осталась включённой газовая плита. Проблема разрешилась после приезда дежурной смены управления ГО и ЧС Липецка.Пять раз дежурная смена выезжала на помощь пожарным ГУ МЧС России по Липецкой области, в том числе на тушение сухой травы в районе Октябрьского моста общей площадью 3 гектара.На улице Мичурина бдительные горожане обнаружили у лифта в жилом доме подозрительную сумку. Оказалось, что кто-то забыл сумку с овощами.