Почему россиянам не стоит ждать раздачи денег в эпидемию

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег", то есть – на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран из-за пандемии коронавируса.





- Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке, — сказал глава ведомства.



Силуанов добавил, что в настоящее время необходимо помочь бизнесу в сохранении работников и гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье, кредиты, уточняет



Министр напомнил, что понесшим убытки малым предприятиям предоставляются шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные займы на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. "Вы говорите МРОТ - это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний", - добавил он.



Силуанов заметил, что теперь властям стоит помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Именно поэтому, по словам министра, и было решено после окончания действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года, уточняет



Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина также высказывалась об идее прямой раздачи денег населению. Она предложила представить, что произойдет, если Банк России напечатает деньги и раздаст их по нулевой ставке, напоминает



"Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации. Наша задача — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность", — заявила она.

Глава Минфина Антон Силуанов оценил возможность раздачи россиянам денег просто так. Его слова приводит газета «Ведомости». По словам министра, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег», если бы рубль был мировой резервной валютой.- Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке, — сказал глава ведомства.Силуанов добавил, что в настоящее время необходимо помочь бизнесу в сохранении работников и гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье, кредиты, уточняет «Лента». Министр напомнил, что понесшим убытки малым предприятиям предоставляются шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные займы на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. "Вы говорите МРОТ - это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний", - добавил он.Силуанов заметил, что теперь властям стоит помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Именно поэтому, по словам министра, и было решено после окончания действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года, уточняет ТАСС. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина также высказывалась об идее прямой раздачи денег населению. Она предложила представить, что произойдет, если Банк России напечатает деньги и раздаст их по нулевой ставке, напоминает РИА Новости "Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации. Наша задача — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность", — заявила она.