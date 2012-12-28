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Холодная горячая вода обернулась директору управляющей компании штрафом в 50 000 рублей
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24 минуты назад

Холодная горячая вода обернулась директору управляющей компании штрафом в 50 000 рублей

По жалобе жильца в доме побывали сотрудники Госжилинспекции.

Жилец дома №21а по улице Зегеля пожаловался в Госжилинспекцию на низкую температуру горячей воды в его квартире. Жалоба подтвердилась.

«Температура горячей воды на выходе из теплообменника в помещении теплового узла составила +53,7 градуса. А температура воды в точке водоразбора в ванной комнате квартиры составила +41 градус. Хотя по существующим нормам температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже +60 и не выше плюс +75», — сообщает Госжилинспекция.

На директора ООО «УК «Слобода» составлен протокол по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», ему назначен штраф в 50 000 рублей.

А жильцы дома №101 по улице Первомайской пожаловались на работу ООО «УО «Маяк». При проверке жалобы в доме нашли массу нарушений: подвалы второго и четвёртого подъездов были подтоплены, в подвале второго подъезда обнаружили бытовой и строительный мусор, а с фасада в районе водоотвода того же подъезда частично осыпалась штукатурка. Также выявлено частичное разрушение кирпичной кладки.

Постановлением мирового судьи директор ООО «УО «Маяк» оштрафовано на 50 тысяч рублей по статье 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
ЖКХ
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