«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть

Двухэтажка 1932 года постройки на проспекте Мира, 44 как выяснилось опытным путем, стоит на трубе. И эта труба прохудилась четыре дня назад.

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«Хочу рассказать о коммунальной аварии, к устранению которой усилия не прилагаются. Утром 14 мая в квартире услышала гул, сильный и непрекращающийся. Оставила заявку в ЕДС. К вечеру обнаружили причину — произошел порыв. Из стены дома и трубы, которая идет под полом, льется вода», — написала GOROD48 жительница дома № 44 по проспекту Мира Яна Губина.Яна обратилась в обслуживающую дом УК «АДС». Пришел слесарь. В поисках порыва пришлось даже вскрыть пол, но слесарь так и не смог найти запорную арматуру и перекрыть трубу.Тогда Яна обратилась в Госжилинспекцию, прокуратуру и к депутату горсовета, но повлиять на ситуацию у нее так и не получилось. Чтобы дождаться ответа от «РВК-Липецк», ей предложили подождать до 20 маяТем временем вода продолжает течь под деревянный пол.— Я потом буду обязательно взыскивать через суд ущерб: пола же придется менять. Я не сижу и жду, когда кто-то придет и починит, все, кто могут что-то, как-то поспособствовать в решении вопроса, осведомлены об этой ситуации, но она не меняется. Вода льется и на улицу, подмывая дом, который может просесть, и на кухню в подпол — говорит Яна.В УК «АДС» уверены, что проблема не в их компетенции: перекрыть воду невозможно — задвижки в доме не работают. 15 и 16 мая компания направила заявки в «РВК-Липецк».В пресс-службе «РВК-Липецк» сообщили, что запланировали ремонтные работы на 18 мая. При этом придется отключить воду в нескольких домах. Информация об отключении, а также месте подвоза воды, будет заблаговременно опубликована. Сейчас район отключения холодной воды определяется, его постараются его минимизировать.