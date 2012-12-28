Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новые подробности трагедии на улице Свиридова: девочка выпала с общего балкона
Происшествия
На дамбе лоб в лоб столкнулись автобус «ПАЗ» и «Хёндай»: водитель легковушки погиб
Происшествия
Трагедия на улице Свиридова: возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства
Общество
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Свиридова, кража тонны металла и битва за ремонт дорог
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +18
Погода в Липецке
На 15 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия
40-летний липчанин нашёл на улице телефон и может сесть на пять лет
Происшествия
«Мелом расчерчен асфальт на квадратики»
Общество
Причиной потопа на проспекте Победы, 27 стал порыв на сетях «Квадры»
Общество
Читать все
33-летний тракторист купил права в интернете и устроился на работу
Общество
«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Общество
В Петербурге на аварийную раскопку дается 96 часов, в Липецке — два месяца
Общество
В реке у Октябрьского моста нашли мужчину без головы
Происшествия
Наказы избирателей добрались до торгов
Общество
В особую экономическую зону «Липецк» забрела дезориентированная косуля
Общество
Потепление продолжается: в Липецкой области до +20
Погода в Липецке
Прицеп от грузовика перекрыл полдороги под Липецком
Общество
У 26-летнего ельчанина нашли синтетические наркотики
Происшествия
Холодная горячая вода обернулась директору управляющей компании штрафом в 50 000 рублей
Общество
Читать все
Общество
466
54 минуты назад
5

«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть

Двухэтажка 1932 года постройки на проспекте Мира, 44 как выяснилось опытным путем, стоит на трубе. И эта труба прохудилась четыре дня назад.

«Хочу рассказать о коммунальной аварии, к устранению которой усилия не прилагаются. Утром 14 мая в квартире услышала гул, сильный и непрекращающийся. Оставила заявку в ЕДС. К вечеру обнаружили причину — произошел порыв. Из стены дома и трубы, которая идет под полом, льется вода», — написала GOROD48 жительница дома № 44 по проспекту Мира Яна Губина.

Яна обратилась в обслуживающую дом УК «АДС». Пришел слесарь. В поисках порыва пришлось даже вскрыть пол, но слесарь так и не смог найти запорную арматуру и перекрыть трубу.

Тогда Яна обратилась в Госжилинспекцию, прокуратуру и к депутату горсовета, но повлиять на ситуацию у нее так и не получилось. Чтобы дождаться ответа от «РВК-Липецк», ей предложили подождать до 20 мая  



Тем временем вода продолжает течь под деревянный пол.



— Я потом буду обязательно взыскивать через суд ущерб: пола же придется менять. Я не сижу и жду, когда кто-то придет и починит, все, кто могут что-то, как-то поспособствовать в решении вопроса, осведомлены об этой ситуации, но она не меняется. Вода льется и на улицу, подмывая дом, который может просесть, и на кухню в подпол — говорит Яна.

В УК «АДС» уверены, что проблема не в их компетенции: перекрыть воду невозможно — задвижки в доме не работают. 15 и 16 мая компания направила заявки в «РВК-Липецк».

В пресс-службе «РВК-Липецк» сообщили, что запланировали ремонтные работы на 18 мая. При этом придется отключить воду в нескольких домах. Информация об отключении, а также месте подвоза воды, будет заблаговременно опубликована. Сейчас район отключения холодной воды определяется, его постараются его минимизировать.
потоп
жилой дом
2
0
1
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не понятно
15 минут назад
, дом стоит на трубе. 90 лет о трубе никто не знал и ее неменял?
Ответить
?
21 минуту назад
В доме не работают задвижки. А разве за это не УК отвечает?
Ответить
Колян
29 минут назад
Такого бардака в Липецке никогда не было. Эффективные менеджеры всё развалили. Только картинки умеют красивые делать.
Ответить
ГОСТЬ53
37 минут назад
А что если до 20 мая чинушек переселить в этот дом? Дело попрёт быстрее...
Ответить
Леночка
41 минуту назад
Урчание страшное....
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru