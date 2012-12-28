«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Общество
466
54 минуты назад
5
«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Двухэтажка 1932 года постройки на проспекте Мира, 44 как выяснилось опытным путем, стоит на трубе. И эта труба прохудилась четыре дня назад.
Яна обратилась в обслуживающую дом УК «АДС». Пришел слесарь. В поисках порыва пришлось даже вскрыть пол, но слесарь так и не смог найти запорную арматуру и перекрыть трубу.
Тогда Яна обратилась в Госжилинспекцию, прокуратуру и к депутату горсовета, но повлиять на ситуацию у нее так и не получилось. Чтобы дождаться ответа от «РВК-Липецк», ей предложили подождать до 20 мая
Тем временем вода продолжает течь под деревянный пол.
— Я потом буду обязательно взыскивать через суд ущерб: пола же придется менять. Я не сижу и жду, когда кто-то придет и починит, все, кто могут что-то, как-то поспособствовать в решении вопроса, осведомлены об этой ситуации, но она не меняется. Вода льется и на улицу, подмывая дом, который может просесть, и на кухню в подпол — говорит Яна.
В УК «АДС» уверены, что проблема не в их компетенции: перекрыть воду невозможно — задвижки в доме не работают. 15 и 16 мая компания направила заявки в «РВК-Липецк».
В пресс-службе «РВК-Липецк» сообщили, что запланировали ремонтные работы на 18 мая. При этом придется отключить воду в нескольких домах. Информация об отключении, а также месте подвоза воды, будет заблаговременно опубликована. Сейчас район отключения холодной воды определяется, его постараются его минимизировать.
2
0
1
0
0
Комментарии (5)