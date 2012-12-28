Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль

Мужчина дважды попал в ДТП, причиняя убытки работодателю.

В Елецкий городской суд обратилась компания с иском к своему бывшему работнику — водителю-экспедитору, неоднократно попадавшему в ДТП и портившему груз.Мужчина работал в компании в отделе собственного транспорта с 2020 года и по трудовому договору нес материальную ответственность за ущерб, причиненный им работодателю или иным лицам, ответственность перед которыми возникает у работодателя.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2021 году водитель попал в первое ДТП на дороге в Тазовском районе ЯНАО: он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Работодателю был причинен ущерб в 410 182 рублей, из которых 210 173 рублей постепенно удержали из зарплаты водителя. Непогашенный остаток составил 200 009 рублей.Но в 2022 году водитель снова завалил и испортил перевозимый груз на сумму 199 642 рублей.В 2023 году водитель был уволен, и бывший работодатель обратился в суд. Водитель признал себя виновным в причинении ущерба и согласился добровольно его возместить с рассрочкой платежа. В результате суд постановил взыскать с бывшего водителя-экспедитора 399 651 рубль.