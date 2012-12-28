Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новые подробности трагедии на улице Свиридова: девочка выпала с общего балкона
Происшествия
На дамбе лоб в лоб столкнулись автобус «ПАЗ» и «Хёндай»: водитель легковушки погиб
Происшествия
Трагедия на улице Свиридова: возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства
Общество
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Свиридова, кража тонны металла и битва за ремонт дорог
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +18
Погода в Липецке
На 15 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия
40-летний липчанин нашёл на улице телефон и может сесть на пять лет
Происшествия
«Мелом расчерчен асфальт на квадратики»
Общество
Причиной потопа на проспекте Победы, 27 стал порыв на сетях «Квадры»
Общество
Читать все
33-летний тракторист купил права в интернете и устроился на работу
Общество
«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Общество
В Петербурге на аварийную раскопку дается 96 часов, в Липецке — два месяца
Общество
В реке у Октябрьского моста нашли мужчину без головы
Происшествия
Наказы избирателей добрались до торгов
Общество
В особую экономическую зону «Липецк» забрела дезориентированная косуля
Общество
Потепление продолжается: в Липецкой области до +20
Погода в Липецке
Прицеп от грузовика перекрыл полдороги под Липецком
Общество
У 26-летнего ельчанина нашли синтетические наркотики
Происшествия
Холодная горячая вода обернулась директору управляющей компании штрафом в 50 000 рублей
Общество
Читать все
Общество
121
42 минуты назад
2

Наказы избирателей добрались до торгов

Победителю предлагается отремонтировать 59 небольших участков улично-дорожной сети к 30 августа.

Правительство области в этом году выделило 50 миллионов рублей Липецкому горсовету на выполнение наказов избирателей, которые из-за незначительных объемов не попадают под условия программы «Мой двор». Депутаты посовещались с избирателями и составили по итогу список из 59 участков улично-дорожной сети в своих округах, нуждающихся в ремонте. В свою очередь, управление главного смотрителя сегодня выставило такой лот на торги.

Потенциальным подрядчикам предложено отремонтировать дороги, пешеходные дорожки, парковочные карманы, выровнять люки подземных коммуникаций, снести мертвые деревья у конкретных домов на улицах Энергостроителей, Ильича, Декабристов, Ибаррури, Краснознаменной, Коммунистической, Катукова, Бунина, Кривенкова, Стаханова, Водопьянова, Доватора, Депутатской, Военный городок, Терешковой, Бескрайней, Циолковского, Московской, Яблоневой, Энгельса, Тамбовской, Свиридова, Белана, Шерстобитова, Кривенкова, Мистюкова, Коцаря, переулке Сиреневом, проспектах Победы и 60 лет СССР, тротуаров у 4-й и 51-й школ, а также у филиалов вузов на улице Краснознаменной. Все работы должны быть выполнены до 30 августа.

Возьмется ли за латание столь лоскутного одеяла кто-то из подрядчиков? Об этом мы узнаем уже через неделю.
благоустройство
Липецкий горсовет
0
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
я
6 минут назад
я сам лично 3 года подряд через программу решаем вместе каждые полгода подавал заявки про Гоголя 1, на что был один и тот же ответ как под капирку что ваш дом внесен в реестр и при финансировании вы на 1м месте и этот реестр тянется с конца 2021 года и теперь мы опять не попадаем, молодцы, правильно че же у нас пенсионеры за свой счет асфальтируют и еще заасфальтируют
Ответить
ха
24 минуты назад
а гоголя 1 то что на фото как всегда в пролете
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru