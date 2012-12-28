Наказы избирателей добрались до торгов

Победителю предлагается отремонтировать 59 небольших участков улично-дорожной сети к 30 августа.

Правительство области в этом году выделило 50 миллионов рублей Липецкому горсовету на выполнение наказов избирателей, которые из-за незначительных объемов не попадают под условия программы «Мой двор». Депутаты посовещались с избирателями и составили по итогу список из 59 участков улично-дорожной сети в своих округах, нуждающихся в ремонте. В свою очередь, управление главного смотрителя сегодня выставило такой лот на торги.Потенциальным подрядчикам предложено отремонтировать дороги, пешеходные дорожки, парковочные карманы, выровнять люки подземных коммуникаций, снести мертвые деревья у конкретных домов на улицах Энергостроителей, Ильича, Декабристов, Ибаррури, Краснознаменной, Коммунистической, Катукова, Бунина, Кривенкова, Стаханова, Водопьянова, Доватора, Депутатской, Военный городок, Терешковой, Бескрайней, Циолковского, Московской, Яблоневой, Энгельса, Тамбовской, Свиридова, Белана, Шерстобитова, Кривенкова, Мистюкова, Коцаря, переулке Сиреневом, проспектах Победы и 60 лет СССР, тротуаров у 4-й и 51-й школ, а также у филиалов вузов на улице Краснознаменной. Все работы должны быть выполнены до 30 августа.Возьмется ли за латание столь лоскутного одеяла кто-то из подрядчиков? Об этом мы узнаем уже через неделю.