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сегодня, 13:35
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
Туристы потерялись из-за сильной метели
Туристов, которые отправились в район Марчеканской сопки и заблудились из-за непогоды, привлекут к административной ответственности из-за нарушения режима самоизоляции.
В пресс-службе УМВД России по Магаданской области сообщили, что на каждого из 14 участников группы уже составили протоколы о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). Об этом сообщает Российская Газета.
Потерявшиеся сами сообщили о своей проблеме по сотовому телефону. Спасатели выехали на место и через два часа нашли людей. Медицинская помощь им не потребовалась, и их благополучно доставили в город.
Перед походом группа не регистрировалась в МЧС - в регионе действует режим самоизоляции. Но вернуться домой незамеченными гражданам не удалось. Теперь участникам похода грозят штрафы до тридцати тысяч рублей.
В пресс-службе УМВД России по Магаданской области сообщили, что на каждого из 14 участников группы уже составили протоколы о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). Об этом сообщает Российская Газета.
Потерявшиеся сами сообщили о своей проблеме по сотовому телефону. Спасатели выехали на место и через два часа нашли людей. Медицинская помощь им не потребовалась, и их благополучно доставили в город.
Перед походом группа не регистрировалась в МЧС - в регионе действует режим самоизоляции. Но вернуться домой незамеченными гражданам не удалось. Теперь участникам похода грозят штрафы до тридцати тысяч рублей.