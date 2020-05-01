Происшествия

сегодня, 11:51

Жители Ельца и Липецка - самые частые нарушители режима самоизоляции

12 1763
#суд #коронавирус
Жители Ельца и Липецка - самые частые нарушители режима самоизоляции

За апрель 2020 года суды Липецкой области рассмотрели 1124 дела об административных правонарушениях по статьям, связанным с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ещё 329 дел уже поступили в суды и ожидают своего рассмотрения. 21 протокол о совершении административного правонарушения возвращен в правоохранительные органы.

- 95% всех поступивших материалов – дела по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Подавляющее большинство правонарушителей – граждане, нарушившие режим самоизоляции и прогуливающиеся без особой нужды по общественным местам, детским площадкам, паркам – там, где это запрещено. Основная масса всех дел по КоАП РФ, связанных с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приходится на суды крупных городов области – Липецка и Ельца. Меньше всего протоколов поступило в суды Елецкого, Данковского и Усманского районов, - уточняет пресс-служба Липецкого областного суда. По-прежнему 58% (656 лиц) правонарушителей наказываются штрафом, 40% (449 лиц) – предупреждением. При назначении административного наказания учитываются данные о личности нарушителей, их возраст и материальное положение, отягчающие и смягчающие административную ответственность обстоятельства. В настоящее время суммы штрафов за нарушение самоизоляции в Липецкой области колеблются от 1 до 5 тысяч рублей. Напомним, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 1 000 до 30 000 рублей для физлиц. По ст. 6.3 КоАП РФ на минувшей неделе к административной ответственности привлечены трое жителей Липецкой области (из Усманского и Становлянского районов, а также из Липецка). Им были выданы предписания не покидать своего места жительства из-за контактов с заболевшими, однако граждане покинули места изоляции. Назначены штрафы в размере от 7 500 до 15 000 рублей. За прошедшую неделю дела в отношении предпринимателей не рассматривались. За распространение фейковой информации граждане к административной ответственности также не привлекались.
12 1763
#суд #коронавирус

Комментарии (12)

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40+

11 минут назад
60+ вам что жизнь дороже или картошка?
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60+

21 минуту назад
Пропуск на сады с 1-11 или отменить вовсе! Власть идиотов не мешайте людям жить!
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шок

21 минуту назад
ищите на ютубе видос - "Прорывное выступление в Австрийском парламенте" (даже в гейропе все устали)
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Гость

сегодня, 13:32
На посещение садов и огород и правда мало времени
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60+

сегодня, 12:56
Кокая повышеная готовность ? В диствительности власть не кчему не готова , только пудрит мозг людям .
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Надо пересматривать меры посещения.

сегодня, 12:53
Вот прикинул сегодня на деле, ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ САДА "ДОРОГА" ДАЁТСЯ 2 ЧАСА. Мне добраться до сада из дома 30-40 минут, до садовской остановке. Там очередь, сажают по 50 человек,в очереди 150 человек, интервал автобуса 20, 30 минут. И теперь посчитайте что из этого получается? Подходи к каждому в особенности в первым в очереди и начинай штрафовать. Я же не попал на сад, значит я нарушитель.
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@

сегодня, 12:24
Ответ, Главное, что б обработаны были дезраствором
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Логично

сегодня, 12:13
Ответ, Весна ,бабье голодало,сидит дома ,Огурцов нет .
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Ответ

сегодня, 12:12
вопрос, В секс шопе дубинки предлагает ,подрабатывает .
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вопрос

сегодня, 12:11
Где полиция на улице с дубинками?
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