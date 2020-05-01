Жители Ельца и Липецка - самые частые нарушители режима самоизоляции

За апрель 2020 года суды Липецкой области рассмотрели 1124 дела об административных правонарушениях по статьям, связанным с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ещё 329 дел уже поступили в суды и ожидают своего рассмотрения. 21 протокол о совершении административного правонарушения возвращен в правоохранительные органы.

- 95% всех поступивших материалов – дела по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Подавляющее большинство правонарушителей – граждане, нарушившие режим самоизоляции и прогуливающиеся без особой нужды по общественным местам, детским площадкам, паркам – там, где это запрещено. Основная масса всех дел по КоАП РФ, связанных с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приходится на суды крупных городов области – Липецка и Ельца. Меньше всего протоколов поступило в суды Елецкого, Данковского и Усманского районов, - уточняет пресс-служба Липецкого областного суда. По-прежнему 58% (656 лиц) правонарушителей наказываются штрафом, 40% (449 лиц) – предупреждением. При назначении административного наказания учитываются данные о личности нарушителей, их возраст и материальное положение, отягчающие и смягчающие административную ответственность обстоятельства. В настоящее время суммы штрафов за нарушение самоизоляции в Липецкой области колеблются от 1 до 5 тысяч рублей. Напомним, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от 1 000 до 30 000 рублей для физлиц. По ст. 6.3 КоАП РФ на минувшей неделе к административной ответственности привлечены трое жителей Липецкой области (из Усманского и Становлянского районов, а также из Липецка). Им были выданы предписания не покидать своего места жительства из-за контактов с заболевшими, однако граждане покинули места изоляции. Назначены штрафы в размере от 7 500 до 15 000 рублей. За прошедшую неделю дела в отношении предпринимателей не рассматривались. За распространение фейковой информации граждане к административной ответственности также не привлекались.